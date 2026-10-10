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Resumen: El Sistema SIATA confirmó precipitaciones en Caldas, Envigado y el oriente de Medellín durante la mañana de este sábado. Se proyecta que las lluvias continúen en los próximos minutos.

SIATA reporta nuevas lluvias en el sur y oriente del Valle de Aburrá este sábado 10 de octubre

Minuto30.com .- El Sistema de Alertamiento Temprano de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) emitió un nuevo reporte meteorológico en la mañana de este sábado 10 de octubre de 2026, confirmando el reingreso de precipitaciones sobre sectores del sur del área metropolitana y el oriente del Distrito.

El evento meteorológico, registrado a las 10:43 a. m., se presenta mientras la ciudad aún adelanta labores de remoción de escombros y atención de puntos críticos tras el fuerte vendaval registrado en la tarde anterior.

El Sistema de Alertamiento Temprano (SIATA) confirmó que a las 11:24 a. m. de este sábado 10 de octubre persisten las precipitaciones sobre Envigado, La Estrella, Caldas y el oriente de Medellín con acumulados de hasta 2 mm en los últimos 5 minutos, registrándose una mayor intensidad en los municipios de Itagüí y Envigado, donde los acumulados alcanzaron picos de hasta 4 mm.

Monitoreo y proyección del clima

De acuerdo con la red de radares del SIATA, las condiciones actuales del evento de precipitación marcan los siguientes puntos clave:

Zonas con precipitaciones: Se reportan lluvias activas en los municipios de Caldas, Envigado y en la franja oriental del Distrito de Medellín .

Acumulados de agua: Las intensidades se mantienen en rangos bajos, registrando acumulados menores a 1 mm en periodos de cinco minutos.

Pronóstico a corto plazo: Los modelos de radar prevén que el sistema de nubes y lluvias se extienda o permanezca sobre estos sectores durante al menos 20 minutos adicionales. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Recomendaciones para la ciudadanía

Teniendo en cuenta que los suelos en varias comunas presentan niveles de saturación tras las emergencias del viernes, los organismos de gestión del riesgo recomiendan:

Precaución en vías: Mantener la distancia de seguridad y conducir con luces encendidas en corredores del sur como la Autopista Sur y la Avenida El Poblado.

Atención en zonas de ladera: Monitorear el estado de cañadas y laderas en los barrios del oriente de Medellín y alertar cualquier desprendimiento de tierra o cambio en quebradas a la línea 123.

Reporte de Siata