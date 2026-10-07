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Resumen: Las líneas K, P y L del Metrocable de Medellín suspendieron temporalmente su operación debido a las condiciones climáticas. La medida afecta los recorridos entre Acevedo y Santo Domingo, Acevedo y El Progreso, y Santo Domingo y Arví, por lo que los usuarios de estas rutas deberán tener en cuenta la novedad para sus desplazamientos mientras se mantenga la suspensión.

¡Atención usuarios! Metrocables K, P y L están fuera de servicio por condiciones climáticas

Los sistemas de transporte por cable de Medellín presentan una suspensión temporal en su operación debido a las condiciones climáticas registradas en la ciudad. La medida afecta tres líneas del sistema Metrocable.

De acuerdo con la información reportada, la línea K, que conecta Acevedo con Santo Domingo, se encuentra fuera de servicio. La suspensión también cobija la línea P, que comunica Acevedo con El Progreso, y la línea L, correspondiente al recorrido entre Santo Domingo y Arví.

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La interrupción se mantiene de manera temporal mientras persisten las condiciones climáticas que afectan la operación de estos sistemas. Los usuarios que habitualmente utilizan estas rutas deberán tener en cuenta la novedad al momento de planear sus desplazamientos.

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