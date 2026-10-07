Resumen: Movilidad reducida en la Autopista Norte: siniestro a la altura de la Feria de Ganado y encharcamientos en Bello afectan ambos sentidos de la vía.

¡Trancón en los dos sentidos! Un siniestro y varios encharcamientos tienen complicada la Autopista Norte

Quienes se movilizan por la Autopista Norte enfrentan esta tarde del 7 de octubre un recorrido más lento de lo habitual. Dos situaciones distintas, un siniestro vial y el agua acumulada en la vía, mantienen la movilidad reducida en ambos sentidos de este corredor.

En sentido norte–sur, el tráfico avanza con dificultad a la altura de la Feria de Ganado por un siniestro registrado en la vía. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre los vehículos involucrados ni sobre posibles personas lesionadas.

En el sentido contrario, de sur a norte, el panorama tampoco es mejor. El paso sigue lento a la altura de Los Tanques, Belalcázar, Solla y Parque Juanes. La causa es un encharcamiento en la Autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción de Bello.

Al principio, el encharcamiento se había reportado solo a la altura de Los Tanques. Más tarde, la afectación se extendió a los otros tres sectores, señal de que la situación en la Autopista Norte aún no se normaliza.

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Estas complicaciones se presentan luego de una tarde de fuertes lluvias en el Valle de Aburrá durante este miércoles. Las lluvias golpearon con fuerza el norte del área metropolitana y dejaron agua acumulada en varias vías.

Las autoridades de tránsito pidieron a los conductores circular con precaución en los dos sentidos del corredor.

Para quienes deban usar la Autopista Norte en las próximas horas, es aconsejable salir con tiempo, reducir la velocidad en los tramos con agua y mantener una distancia prudente con los demás vehículos.

⚠️ A esta hora continua la movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de los Tanques, Belalcázar, Solla y Parque Juanes, sentido sur – norte, debido a encharcamiento en la Autopista Medellín – Bogotá, en jurisdicción de Bello. Recomendamos transitar con precaución. https://t.co/QxDwOYfcZl — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) October 7, 2026

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