La venta del Medellín

Resumen: Mauricio Correa conversa con el tío Vanegón sobre los rumores de venta del DIM y la diferencia entre intención de vender y un acuerdo oficial.

Llegué donde el tío Vanegón como siempre lo hago: sin avisar y sin rodeos. Lo conozco de tiempo atrás, lo suficiente para no necesitar que nadie me diga dónde encontrarlo ni cómo hablarle. Él ya sabía por qué iba. Me recibió con esa mirada de quien ha escuchado el mismo cuento mil veces y aún así no se cansa de ponerlo en su sitio.

—‘Mauro’, otra vez con lo de la venta —dijo antes de que yo abriera la boca—. ¿Qué es lo que están diciendo ahora?

—Que se está vendiendo el Medellín. Que hay interesados. Hasta hablan de unos reguetoneros.

El tío Vanegón negó con la cabeza, despacio, como quien corrige a un niño que confunde el ruido con la verdad.

—La venta del Deportivo Independiente Medellín no es noticia nueva. Lleva años siendo el mismo tema. Cada vez que un periodista le pregunta al presidente o a cualquiera de la dirigencia si hay intención de vender, la respuesta es sí. Porque Raúl siempre ha dicho que la idea es vender. Eso no es secreto ni sorpresa. El problema es que apenas alguien pregunta y recibe ese “sí, hay intención”, ya lo convierten en hecho. Y no lo es.

Me senté frente a él. No hacía falta empujarlo. Cuando el tío Vanegón empieza a hablar del ‘Equipo del Pueblo’, no se detiene hasta dejar las cosas claras.

—Si hubiera algo concreto, algo que ya estuviera caminando de verdad, la dirigencia del Medellín siempre ha sido estricta con las cláusulas de confidencialidad. Todo lo que se diga, se opine o se filtre por fuera de los comunicados oficiales del club son simples rumores. Y los rumores no pagan sueldos ni meten un peso en la cuenta del equipo. Cualquiera que pregunte por la venta y se vaya a correr con la respuesta genérica ya lo presentan como “se está vendiendo el Medellín”. Y no. Intención de vender es una cosa. Negociación real, cerrada, con plata encima de la mesa, es otra muy distinta.

—¿Y lo de los reguetoneros? —insistí.

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Ahí se le puso serio el tono. El hombre que conoce todos los pormenores y tiene contactos directos en el club no se anduvo por las ramas.

—Eso es lo más delicado. Ojalá, si algún día el Medellín se venda de verdad, lo hagan inversionistas del mundo del fútbol. Gente que entienda lo que es un club, lo que significa la hinchada, lo que cuesta armar un proyecto deportivo serio. No que lleguen a usarlo como vitrina o como juguete. El Medellín no es un escenario para conciertos. Es el Equipo del Pueblo. Y el pueblo merece dueños que sepan de fútbol, no de reguetón. Que no se confundan las cosas.

Guardé silencio. El tío Vanegón terminó de hablar y me miró fijo, como solo él sabe hacerlo cuando quiere que el mensaje quede grabado.

—Dígale a la hinchada lo que hay que decir: no se dejen llevar por rumores que no tienen oficio. Mientras no salga un comunicado oficial del club, todo lo demás es ruido. Y el ruido no construye equipo. La intención de vender siempre ha estado. Eso no es novedad. Lo novedoso sería que alguien diga, con nombre, apellido y cifras, que ya hay un acuerdo. Mientras eso no pase, son solo conversaciones de café.

Salí de allí con la misma certeza de siempre. El ruido seguía afuera, en las redes y en los grupos. Pero la verdad no cambia.

La venta del Deportivo Independiente Medellín no es un secreto ni una sorpresa. Es una posibilidad que se ha mencionado desde hace años. Convertir cada pregunta periodística en “noticia de venta” es un error que solo genera ansiedad innecesaria. La dirigencia ha insistido una y otra vez en las cláusulas de confidencialidad: lo que no salga por los canales oficiales del club es rumor. Y los rumores, por más sonoros que suenen, no tienen oficio.

A la hinchada del Poderoso le toca lo más difícil y lo más sensato al mismo tiempo: esperar los hechos y no las versiones. Porque mientras no haya anuncio oficial, el Medellín sigue siendo de quienes lo quieren, lo sufren y lo defienden todos los domingos. No de quienes lo usan para hacer ruido.