Auditorías sí, pero…

Resumen: José Félix Lafaurie cuestiona la nueva auditoría del Ministerio de Agricultura al Fondo Nacional del Ganado y exige transparencia en el concurso.

¿Qué justifica una nueva auditoría externa al Fondo Nacional del Ganado cuando la Contraloría General de la República ya ha examinado los recursos parafiscales ganaderos con resultados favorables?

El Ministerio de Agricultura tiene derecho a profundizar en su manejo y evaluar la efectividad de la inversión. FEDEGÁN suministrará la información requerida. Pero una auditoría adicional necesita justificación técnica y transparencia. Si los informes de la Contraloría no bastan, corresponde explicar qué asuntos quedaron pendientes.

No olvidamos lo vivido durante la administración Santos. En el Congreso Ganadero presentaré «La Crónica de un atropello», un libro que escribí «para que no vuelva a suceder». Los controles requieren garantías.

El Ministerio abrió un concurso de méritos por $658 millones para una auditoría forense de las vigencias 2024 y 2025. La Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (VESAN) formuló observaciones al proyecto de pliego sobre posibles restricciones a la competencia, requisitos profesionales específicos, información suministrada anticipadamente y plazos insuficientes.

¿Cómo revisar dos años de registros contables y contractuales, realizar visitas regionales, evaluar evidencias, garantizar la contradicción de hallazgos y entregar un dictamen forense si el contrato debe terminar el 31 de diciembre? ¿Por qué exigir una experiencia tan particular? ¿Cuántas firmas pueden acreditarla? ¿Todos pudieron competir en igualdad de condiciones?

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Estas preguntas exigen respuestas claras y documentadas. No puede exigirse transparencia al auditado mientras subsisten interrogantes sobre la publicidad, la libre concurrencia, la selección objetiva. Comprometer $658 millones de recursos públicos exige plazos razonables y resultados confiables. El rigor exige independencia, método y pruebas.

Por eso solicitamos vigilancia preventiva de la Procuraduría y evaluación de riesgos fiscales por la Contraloría. No buscamos impedir la auditoría: queremos que las observaciones ciudadanas se estudien y respondan antes de adjudicar el contrato.

Los resultados de la inversión parafiscal están a la vista: coberturas de vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina cercanas al 99 %, verificadas por el ICA; apertura de mercados y exportaciones de carne, ganado en pie y lácteos; impulso al consumo de carne y leche, y avances en sanidad, mejoramiento genético y productividad.

Detrás están los ganaderos, que aportan los recursos, y una institucionalidad que los convierte en bienes y servicios para el desarrollo rural. FEDEGÁN no cuestiona el control: exige que quien controla respete también la transparencia, la economía y el rigor técnico.

Auditorías sí, todas las que estén justificadas. Pero con transparencia desde el primer día: el Gobierno debe dar ejemplo de aquello que exige.