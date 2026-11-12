¿El tiempo? Exceso de futuro, gratitud por el pasado y vivencia del presente

Resumen: Mateo R. Morales reflexiona sobre las metas impuestas por la edad, la gratitud por el pasado y el valor de vivir el presente a nuestro ritmo.

Durante siglos hemos hablado del tiempo como si fuera un enemigo: un cronómetro que nos persigue, un marcador que siempre parece ir en nuestra contra y una cuenta regresiva que nos recuerda todo lo que todavía no hemos conseguido. Pocas veces lo pensamos como lo que también puede ser: nuestro aliado y el escenario donde ocurre la vida.

A las mujeres se les juzga si llegan a los 30 años sin tener resuelta su vida sentimental o reproductiva. A los hombres, si a los 25 todavía no tienen un carro, un apartamento o estabilidad económica. Y así construimos, casi sin darnos cuenta, un calendario social: a los 20 deberías graduarte, a los 25 tener una especialización, a los 30 conseguir un buen trabajo, a los 40 ser directivo y a los 50 tener un patrimonio consolidado. ¿Y si no sucede? Parece que vamos tarde.

Pero ¿qué pasaría si dejáramos de medir nuestra vida con el calendario de los demás? ¿Si empezáramos a mirar con gratitud todo lo que hemos recorrido?

Hay una frase de Mark Twain que dice: “Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres para qué” Y creo que tiene mucho sentido, porque no siempre encontramos nuestro propósito de inmediato; muchas veces lo descubrimos mientras caminamos…

Desde que tengo memoria he vivido corriendo. De un lugar a otro, entre oficinas, estudios, barrios, auditorios, aulas, aeropuertos, municipios y despachos. Y no lo digo como una queja, sino con profundo agradecimiento. No me arrepiento de ese corre corre que ha sido mi vida.

A los 14 años empecé a trabajar. Mientras muchos de mis compañeros jugaban fútbol, yo grababa programas de televisión y presentaba eventos. A los 18 comenzaba a prepararme para servir a estas tierras que tanto quiero. A los 20 lideraba equipos. A los 22 empecé a ser docente universitario y, a los 25, conferencista, compartiendo experiencias en auditorios y escenarios.

A los 27, entre reuniones, estudios, eventos y nuevas responsabilidades, había conseguido muchas cosas que alguna vez soñé. Pero había una paradoja: seguía sintiendo que no era suficiente. Siempre faltaba algo, otro proyecto, otro estudio, otro reconocimiento, otra meta.

Y entonces entendí que quizá el problema nunca fue la velocidad a la que iba, sino la poca capacidad que tenía para detenerme a reconocer cuánto había avanzado.

Pero volvamos a la pregunta: ¿qué es el tiempo? La filosofía lleva siglos intentando comprenderlo; la física lo estudia como una dimensión en la que ocurren los acontecimientos, y la Real Academia Española lo define como la duración de las cosas. Sin embargo, hoy quiero proponer una definición mucho más personal: el tiempo es aquello que nos permite convertir las experiencias en recuerdos, los errores en aprendizajes y los días en historias que algún día agradeceremos haber vivido.

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Creo que necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado. No para quedarnos atrapados en él, sino para reconocerlo y abrazarlo. Incluso los capítulos difíciles, las decisiones que no salieron como esperábamos y las oportunidades que se fueron terminaron construyendo algo en nosotros.

¿Y dónde dejamos el futuro? No se trata de satanizarlo. Soñar, planear y tener ambiciones nos impulsa a crecer. Pero el futuro no puede convertirse en una deuda que nos haga sentir permanentemente insatisfechos con el presente.

Según las estimaciones para 2024, la esperanza de vida en Colombia se acerca a los 78 años. Una cifra que parece larga cuando la vemos en estadísticas, pero que nos recuerda lo limitado de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces dejamos para después un abrazo, una conversación, un viaje, un descanso o simplemente el placer de disfrutar lo que tenemos?

Hoy no quiero invitar a nadie a dejar de soñar ni a renunciar a sus ambiciones. Quiero invitarnos a dejar de vivir en deuda con el tiempo. Que no nos dé vergüenza llegar a los 30 con preguntas sin resolver, a los 40 con sueños nuevos o a los 50 con ganas de empezar de nuevo. Cada historia tiene su propio ritmo.

Porque el pasado merece gratitud, el futuro merece esperanza y el presente merece nuestra atención.

Y si algún día alguien nos pregunta si llegamos a tiempo, ojalá tengamos la tranquilidad de responder que sí. No porque hayamos cumplido el calendario de los demás, sino porque tuvimos el valor de vivir nuestra propia historia.

Al final, quizás no se trata de cuánto tiempo nos tomó llegar, sino de cuánto de nosotros fuimos capaces de encontrar en el camino. Que el tiempo deje de ser ese reloj que nos persigue y se convierta en el compañero de viaje que nos recuerda que todavía estamos aquí. Y que eso, por sí solo, ya es una razón para agradecer.

@mateormorales