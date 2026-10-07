Resumen: Los niveles de ahorro de agua en los embalses de Medellín siguen siendo insuficientes frente al fenómeno de El Niño, según el reporte oficial.

Las cuentas no dan: Medellín quedó por debajo de la meta de ahorro de agua

Las cifras más recientes sobre el ahorro de agua revelan que los esfuerzos colectivos de la ciudadanía continúan siendo insuficientes frente a las exigencias impuestas por el fenómeno de El Niño en los sistemas de embalses que abastecen a la subregión.

A pesar del compromiso demostrado por la comunidad, los reportes oficiales indican que ninguna de las zonas evaluadas logró alcanzar las metas establecidas para el pasado martes 6 de octubre, lo que mantiene encendidas las alertas institucionales.

En el sistema Piedras Blancas, que cubre comunas nororientales y céntricas de la capital antioqueña como Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria, se registró un consumo optimizado promedio de 77 litros por hogar al día, quedándose por debajo de los 92 litros esperados y alcanzando un cumplimiento del 83,7%.

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Por su parte, la situación más crítica se reportó en el sistema La Fe, que suministra al sur del Valle de Aburrá abarcando a Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas y los sectores sureños de Medellín, donde el ahorro apenas llegó a los 10 litros diarios por hogar frente a una meta de 70 litros, representando un escaso 14,3% de cumplimiento y una brecha preocupante de 60 litros.

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Finalmente, el sistema Riogrande II, encargado de abastecer a municipios como Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín, reportó un promedio de 28 litros diarios por hogar frente a los 70 litros requeridos, logrando un 40% de la meta establecida.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para intensificar las prácticas de ahorro en los hogares, lugares de trabajo y centros educativos, con el fin de mitigar el impacto sobre los embalses ante la continuidad de la temporada seca.

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