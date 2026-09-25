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    ¡Hubo ahorro de agua «pero poquito»! Las cifras del 24 de septiembre reveladas por EPM

    EPM enfatizó que el cumplimiento de las metas es vital para superar la coyuntura actual

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Pidieron ahorrar y gastaron más! Balance negativo en la primera jornada del reto de ahorro de agua en Medellín
    Foto de archivo.
    ¡Hubo ahorro de agua «pero poquito»! Las cifras del 24 de septiembre reveladas por EPM

    Resumen: EPM enfatizó que el cumplimiento de las metas es vital para superar la coyuntura actual, invitando a los antioqueños a implementar pequeñas acciones cotidianas de conservación desde los hogares, lugares de estudio y espacios de trabajo para lograr resultados significativos a nivel metropolitano

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    Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) reiteró su llamado urgente a la ciudadanía y al sector comercial para intensificar el uso eficiente del agua.

    Sistema Piedras Blancas (Meta: 92 litros diarios): Las viviendas y locales comerciales ubicados en las comunas del nororiente y centro-oriente de Medellín (Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria) consiguieron ahorrar 60 litros por hogar, equivalente al 65% de la meta diaria.

    Sistema Riogrande II (Meta: 70 litros diarios): Los usuarios de los municipios del norte (Bello, Copacabana, Girardota), así como para las zonas occidental y noroccidental de la capital antioqueña consiguieron ahorrar 17 litros por hogar, equivalente al 24% de la meta diaria.

    Sistema La Fe (Meta: 70 litros diarios): Las poblaciones del sur del Valle de Aburrá (Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado), sumado a los sectores del centro y sur de Medellín, consiguieron ahorrar 28 litros por hogar, equivalente al 40% de la meta diaria.

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    EPM enfatizó que el cumplimiento de las metas es vital para superar la coyuntura actual, invitando a los antioqueños a implementar pequeñas acciones cotidianas de conservación desde los hogares, lugares de estudio y espacios de trabajo para lograr resultados significativos a nivel metropolitano.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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