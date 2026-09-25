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Resumen: EPM enfatizó que el cumplimiento de las metas es vital para superar la coyuntura actual, invitando a los antioqueños a implementar pequeñas acciones cotidianas de conservación desde los hogares, lugares de estudio y espacios de trabajo para lograr resultados significativos a nivel metropolitano

¡Hubo ahorro de agua «pero poquito»! Las cifras del 24 de septiembre reveladas por EPM

Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) reiteró su llamado urgente a la ciudadanía y al sector comercial para intensificar el uso eficiente del agua.

Sistema Piedras Blancas (Meta: 92 litros diarios): Las viviendas y locales comerciales ubicados en las comunas del nororiente y centro-oriente de Medellín (Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria) consiguieron ahorrar 60 litros por hogar, equivalente al 65% de la meta diaria.

Sistema Riogrande II (Meta: 70 litros diarios): Los usuarios de los municipios del norte (Bello, Copacabana, Girardota), así como para las zonas occidental y noroccidental de la capital antioqueña consiguieron ahorrar 17 litros por hogar, equivalente al 24% de la meta diaria.

Sistema La Fe (Meta: 70 litros diarios): Las poblaciones del sur del Valle de Aburrá (Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado), sumado a los sectores del centro y sur de Medellín, consiguieron ahorrar 28 litros por hogar, equivalente al 40% de la meta diaria.

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EPM enfatizó que el cumplimiento de las metas es vital para superar la coyuntura actual, invitando a los antioqueños a implementar pequeñas acciones cotidianas de conservación desde los hogares, lugares de estudio y espacios de trabajo para lograr resultados significativos a nivel metropolitano.