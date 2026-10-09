Resumen: A pesar de las lluvias, los embalses de Medellín continúan con bajos niveles, lo que obliga a redoblar el ahorro diario de agua en los hogares.

Aunque ha llovido, el agua sigue siendo motivo de preocupación en el Valle de Aburrá

Ante la persistencia de los efectos del fenómeno de El Niño y los niveles críticos en los embalses que abastecen al Valle de Aburrá, las autoridades reiteraron un llamado urgente a la ciudadanía para intensificar el ahorro diario de agua.

Si bien las recientes precipitaciones han brindado un leve respiro, los volúmenes almacenados todavía no son suficientes para garantizar la recuperación plena de las reservas de cara a los meses más exigentes del año, por lo que el compromiso colectivo se mantiene como una prioridad ineludible.

De acuerdo con el reporte oficial del comportamiento por sistemas, los hogares conectados al embalse de Piedras Blancas (con cobertura en zonas como Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria) registraron un ahorro promedio de 82 litros diarios por hogar, alcanzando un cumplimiento del 89,1% frente a su meta.

Por su parte, los sectores abastecidos por el sistema La Fe (que incluye a municipios como La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín) lograron una reducción de 51 litros diarios por hogar, ubicándose en un 72,9% de la meta establecida.

El panorama más complejo se concentra en el sistema Riogrande II, que cubre a Bello, Copacabana, Girardota y sectores del occidente y noroccidente de Medellín, donde el ahorro apenas llegó a los 34 litros diarios por hogar, reflejando un cumplimiento del 48,6% y una brecha considerable.

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Frente a este escenario, las entidades administradoras recalcaron que la campaña bajo el lema #PonteEnModoAhorro debe reflejarse en acciones cotidianas como disminuir los minutos bajo la ducha, cerrar la llave durante el cepillado o el lavado de platos, y evitar el desperdicio en las labores del hogar.

La corresponsabilidad de los habitantes será determinante para blindar el suministro y evitar medidas de restricción más severas en el futuro inmediato.

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