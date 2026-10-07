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    Dimayor autoriza nuevos cambios en la programación de los partidos de Atlético Nacional por Liga

    Los compromisos aplazados del equipo dirigido por el técnico Lucas González se disputarán así…

    Publicado por: SoloDuque

    nacional
    Foto: Atlético Nacional
    Dimayor autoriza nuevos cambios en la programación de los partidos de Atlético Nacional por Liga

    Resumen: La Dimayor confirmó el cambio de fecha para los compromisos de Atlético Nacional contra Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto, tras una solicitud del equipo para garantizar su localía en el Atanasio Girardot

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    Minuto30.com .- La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aclaró el panorama sobre los cambios en el calendario de Atlético Nacional y confirmó la modificación oficial de dos encuentros previstos para este mes de octubre. Según detalló el ente rector, el reajuste no obedece a un cruce televisivo, sino a una solicitud expresa radicada por las directivas del cuadro antioqueño.

    El Atanasio Girardot como prioridad

    De acuerdo con el comunicado emitido por la Gerencia Deportiva, el club ‘verdolaga’ pidió el reajuste de las fechas con el objetivo principal de asegurar la disputa de la mayor cantidad de sus partidos como local en el estadio Atanasio Girardot, escenario que ha estado inhabilitado recientemente por el montaje de conciertos y eventos culturales.

    La Dimayor accedió a la petición, aunque dejó claro en su pronunciamiento las dificultades logísticas que esto representó. La entidad argumentó que la decisión se tomó entendiendo la complejidad del calendario y la evidente falta de fechas disponibles, una situación que se agravó debido a los aplazamientos que el mismo Atlético Nacional había solicitado semanas atrás para disputar partidos amistosos internacionales en medio del desarrollo de la Liga.

    Así quedó el nuevo calendario

    Tras las gestiones correspondientes y el acuerdo entre los clubes involucrados, los compromisos aplazados del equipo dirigido por el técnico Lucas González se disputarán de la siguiente manera:

    Fecha 15: Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional. Se jugará el 19 de octubre a las 6:30 p.m. en el estadio General Santander.

    Fecha 14: Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto. Se disputará el jueves 22 de octubre a las 8:00 p.m., garantizando el regreso del equipo a la cancha del estadio Atanasio Girardot.

    Con esta nueva programación, el equipo paisa deberá ajustar sus planes de entrenamiento para afrontar una seguidilla de partidos cruciales, en los que buscará sumar los puntos necesarios para sellar de manera anticipada su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

    partidos de acional aplazados

    Imagen: Dimayor

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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