Kbeto Zuleta está estable y en recuperación posquirúrgica, según parte de la clínica

Resumen: Kbeto Zuleta permanece en UCI, estable y en recuperación posquirúrgica, según el boletín número 2 de la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde 16 heridos del accidente siguen hospitalizados.

Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta, hijo del juglar vallenato Poncho Zuleta, permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais de Bosconia, en el sur del Cesar, estable y en recuperación posquirúrgica, según el segundo boletín oficial que entregó el centro médico este lunes 26 de octubre, con corte a las 6:00 p. m.

«Con la autorización correspondiente, informamos que el señor Carlos Alberto Zuleta García permanece en cuidados intensivos, estable y en recuperación posquirúrgica, bajo vigilancia del equipo médico. Este reporte corresponde a su condición al momento del corte y su evolución continúa en seguimiento», señala el parte, firmado por Karoll Ramírez, de Comunicaciones y Prensa Institucional, y José Ching, director médico de la clínica.

El boletín precisa que el centro asistencial recibió dos pacientes adicionales remitidos desde el Hospital San Juan Bosco, con lo que son 16 las personas que permanecen hospitalizadas allí tras el siniestro. Del total, cuatro pacientes están a cargo de cirugía general, dos permanecen en la unidad de cuidados intensivos y diez están a cargo de traumatología.

En su primer comunicado, con corte a las 10:30 a. m., la clínica había informado la recepción de 14 pacientes y la habilitación de un punto de orientación en admisiones para los familiares, con entrega de información médica de manera privada a las personas autorizadas. La entidad dejó en cabeza de las autoridades competentes las causas del siniestro y el balance general de víctimas, e invitó a la comunidad a consultar únicamente información oficial y verificada.

Lo que se sabe del estado de Kbeto Zuleta

De acuerdo con el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, y la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, el cantante llegó a la clínica con una de sus piernas amputada por debajo de la rodilla como consecuencia del impacto. El equipo médico tuvo que intervenir quirúrgicamente la otra extremidad, un procedimiento que fue superado con éxito, según el reporte recibido por la Secretaría de Salud.

Además de las lesiones en sus piernas, Zuleta sufrió una contusión pulmonar que le ocasionó dificultades respiratorias, por lo que fue intubado y llevado a cuidados intensivos. Su pronóstico se mantiene reservado.

La familia del artista gestiona su traslado en un avión ambulancia a un centro asistencial de mayor complejidad en Bogotá o Medellín, una remisión que está sujeta a que los médicos logren estabilizarlo por completo. «En estos momentos es un poco complicado por la inestabilidad del paciente. Estamos esperando que haya un poco más de estabilidad para que los familiares puedan proceder con ese traslado», explicó la secretaria Sánchez en entrevista radial.

En la noche de este lunes, su padre, Poncho Zuleta, llegó a Bosconia para acompañarlo, en medio de la solidaridad del gremio vallenato y de miles de seguidores que han enviado mensajes de apoyo al intérprete de 46 años, que también es odontólogo de profesión y lidera la agrupación Los Hermanos Zuleta Junior desde 2003.

El accidente que dejó cuatro muertos

El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación se salió de la carretera, chocó contra una baranda de contención y cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en el corredor vial que conecta a El Difícil, en el Magdalena, con Bosconia. Los músicos regresaban a Valledupar tras una presentación privada en Sincelejo, Sucre.

El balance confirmado por el alcalde Patiño es de cuatro personas fallecidas, entre ellas el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, según confirmó el mánager de la agrupación, Esteban Bolaño. Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, mientras los organismos de socorro y la comunidad del sector fueron claves en el rescate de los ocupantes del vehículo, que terminó en el lecho del río.

Los demás heridos fueron distribuidos entre la Clínica Sinais Vitais, el Hospital San Juan Bosco y centros asistenciales de Valledupar, como la Clínica Erasmo y la clínica de alta complejidad, adonde fueron remitidos varios pacientes según la gravedad de sus lesiones. La Secretaría de Salud del Cesar reportó traumatismos de tórax y fracturas en extremidades entre los diagnósticos atendidos.

La clínica de Bosconia aseguró que seguirá entregando actualizaciones a través de sus canales institucionales y agradeció las muestras de apoyo recibidas de la comunidad.

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Comunicado de la Clínica Sinais Vitais

Foto: Clínica Sinais Vitais