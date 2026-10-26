Resumen: El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó cuatro fallecidos tras la caída del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta al río Ariguaní. Un reporte en redes informa de la remisión de tres integrantes a la Clínica Erasmo de Valledupar. Las causas del accidente siguen en investigación.

Cuatro muertos y traslado de heridos a Valledupar tras el accidente del bus de Kbeto Zuleta

La tragedia que golpea a la agrupación de Kbeto Zuleta tiene un nuevo balance: cuatro personas fallecieron tras el accidente del bus que cayó al río Ariguaní, en el corredor vial entre Magdalena y Cesar. El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó el aumento de víctimas mortales después de que los primeros reportes hablaran de dos fallecidos y cerca de veinte lesionados.

Este nuevo balance se conoce después de las publicaciones iniciales sobre la caída del vehículo y la atención de los lesionados en Bosconia.

La emergencia ocurrió durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando los músicos regresaban hacia Valledupar. El vehículo chocó contra las barandas de protección del puente y terminó en el río. Las circunstancias que provocaron la salida de la carretera continúan bajo investigación.

El alcalde confirmó cuatro fallecidos

El mandatario de Bosconia informó que cuatro integrantes de la agrupación perdieron la vida. La actualización modifica el balance conocido en las primeras horas de la emergencia y confirma la gravedad del siniestro que enluta al vallenato.

En su declaración, Patiño también explicó que los pacientes más delicados estaban siendo enviados a Valledupar para recibir atención en instituciones de mayor complejidad. Otros lesionados fueron atendidos en el Hospital San Juan Bosco y en la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia.

La diferencia entre los reportes responde a los distintos momentos en los que se entregó la información. El primer balance difundido durante la atención de la emergencia daba cuenta de dos muertos; el pronunciamiento posterior del alcalde elevó esa cifra a cuatro. No se trata de sumar ambos reportes, sino de la actualización del mismo accidente.

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Dos músicos entre las víctimas identificadas

Entre las personas fallecidas fueron identificados Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, quien acompañaba al conjunto como guitarrista. Sus muertes fueron confirmadas por el representante artístico Esteban Bolaño.

Las identidades de las otras dos personas que aparecen en el nuevo balance no habían sido divulgadas en la información consultada. Por esa razón, no se incluyen nombres adicionales ni se atribuyen esas muertes a otros integrantes mencionados en los listados iniciales de heridos.

La agrupación viajaba de regreso a Valledupar después de una presentación musical. La caída del bus movilizó tanto a los habitantes del sector como a los organismos de socorro, que auxiliaron a los ocupantes y apoyaron su traslado hacia los centros asistenciales.

Reportan remisiones a la Clínica Erasmo de Valledupar

Una nueva información que circula en redes reporta el ingreso por remisión de tres integrantes de la agrupación a la Clínica Erasmo, en Valledupar. El reporte identifica a Andrés Felipe Fragoso, ingeniero de luces; Diomar Torrado, ingeniero de sonido, y Juan Carlos Ramírez, baterista.

Esta información corresponde al reporte difundido en redes durante la tarde y no a un parte médico de esa institución. La publicación informa sobre las remisiones, pero no entrega un diagnóstico de cada uno de los pacientes ni permite establecer su evolución clínica.

Los traslados se suman a la atención que el alcalde describió para los lesionados que necesitan servicios de mayor complejidad. El mandatario explicó que los casos más delicados estaban siendo enviados hacia Valledupar, mientras continuaba la asistencia en los centros médicos de Bosconia.

El cantante Kbeto Zuleta también resultó herido y permanece bajo atención médica especializada. Los reportes conocidos describen su condición como delicada. La atención de los pacientes continúa en los centros asistenciales que recibieron a los sobrevivientes.

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Las causas del accidente siguen en investigación

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué provocó el choque contra las barandas del puente. La investigación deberá determinar cómo se produjo la salida del vehículo de la vía y reconstruir los momentos anteriores a su caída.

Aunque han circulado versiones sobre lo que habría ocurrido durante el recorrido, esas hipótesis no reemplazan las conclusiones de las autoridades de tránsito. El balance confirmado por el alcalde es de cuatro fallecidos, mientras continúa la atención de quienes sobrevivieron al accidente.