Resumen: Resumen: Poncho Zuleta llegó a Bosconia para acompañar a su hijo Kbeto, que permanece en la UCI tras el accidente del bus de su agrupación. El alcalde confirmó que le amputaron una pierna y los médicos evalúan remitirlo a un centro de mayor complejidad.

Poncho Zuleta llegó a Bosconia para acompañar a su hijo Kbeto, que permanece en UCI

El maestro Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta llegó la noche de este lunes 26 de octubre a Bosconia, en el sur del Cesar, para acompañar a su hijo, el cantante Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el grave accidente de tránsito que sufrió la agrupación musical en la madrugada.

El juglar vallenato aterrizó en Barranquilla y desde allí siguió por carretera hasta el municipio cesarense. En redes sociales circula un video del momento en que el artista entra a la Clínica Sinais Vitais, el centro médico donde su hijo es atendido desde las primeras horas del día.

Kbeto sigue en la UCI y evalúan remitirlo a otra clínica

Kbeto Zuleta resultó con lesiones de gravedad en la caída del bus. De acuerdo con la información confirmada por el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, los médicos debieron amputarle una de sus piernas y el cantante fue sometido a una nueva cirugía durante la jornada.

Un funcionario de la Alcaldía describió su situación como «delicada» y señaló que presentaría afectaciones vasculares en ambas extremidades inferiores, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

El equipo médico evalúa cuándo será posible remitirlo a un centro de mayor complejidad en Bogotá, Barranquilla o Medellín, donde podría continuar su recuperación con atención especializada. Por ahora, el cantante permanece bajo pronóstico reservado en la UCI de la Clínica Sinais Vitais.

El accidente del bus dejó cuatro muertos

El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación chocó contra la baranda de un puente y cayó al río Ariguaní, en la vía que comunica a Pueblo Nuevo (Magdalena) con Bosconia (Cesar). Los músicos regresaban a Valledupar tras una presentación privada realizada la noche anterior en Sincelejo, Sucre.

Habitantes del sector y organismos de socorro auxiliaron a los ocupantes del vehículo y apoyaron su traslado hacia los centros asistenciales, mientras el bus permanecía asegurado en el río para evitar que la corriente lo arrastrara.

El alcalde Patiño confirmó que cuatro personas perdieron la vida, entre ellas el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. Las otras dos víctimas no habían sido identificadas públicamente. Más de 17 personas resultaron heridas y reciben atención en centros asistenciales de Bosconia, Valledupar y Barranquilla. Las causas del accidente siguen en investigación.

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El representante artístico de la agrupación, Esteban Bolaños, lamentó la pérdida de los músicos fallecidos con un sentido mensaje: «Eran mi familia». Los allegados de las víctimas esperan los procedimientos de Medicina Legal para la entrega de los cuerpos.

Solidaridad con la dinastía Zuleta

La noticia conmovió al gremio vallenato. Sayco, la Gobernación del Cesar y numerosos artistas expresaron su solidaridad con Kbeto, con la familia Zuleta y con los allegados de las víctimas. En redes sociales, seguidores del género han enviado mensajes de apoyo al cantante y a sus compañeros de agrupación.

Kbeto es hijo de Poncho Zuleta y de Luzmila García, y nieto del juglar Emiliano Zuleta Baquero, autor de ‘La gota fría’. Es considerado uno de los herederos de la dinastía Zuleta, una de las familias más influyentes del vallenato, y lidera su propia agrupación. También es sobrino del acordeonero Emiliano Zuleta Díaz, con quien su padre ha formado por décadas el dueto Los Hermanos Zuleta.

Mientras Poncho Zuleta acompaña a su hijo en Bosconia, los especialistas evalúan el momento del traslado y las autoridades de tránsito adelantan las pesquisas para determinar qué provocó que el bus cayera al río Ariguaní.

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Foto: Redes Sociales.