Ocho heridos de gravedad en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia tras accidente de bus de Kbeto Zuleta

Resumen: Ocho integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta permanecen internados de gravedad en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, Cesar, tras la caída del bus al río Ariguaní. El periodista Jorge Cura Amar difundió sus nombres y los de las dos personas que habrían muerto. El alcalde habló de cerca de veinte heridos en total y las causas siguen sin establecerse.

Luto y emergencia en el folclor vallenato. Ocho integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta permanecen internados en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia (Cesar), tras el accidente del bus en el que se movilizaban, que se salió de la vía y cayó al río desde el puente Ariguaní, en la ruta que comunica a El Difícil (Magdalena) con Bosconia. El periodista Jorge Cura Amar dio a conocer los nombres de los sobrevivientes que fueron ingresados a ese centro asistencial y de las dos personas que habrían perdido la vida.

Los nombres de los heridos, según el periodista Jorge Cura Amar

De acuerdo con el reporte del periodista Jorge Cura Amar, director de Zona Cero y de Sucesos, ocho integrantes de la agrupación resultaron con heridas de gravedad y fueron llevados a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia. Los nombres que difundió son: Carlos Alberto Zuleta García, Miguel Ángel Hoyos Vargas, Radamell Uribe Navarro, Efraín Alfonso Zuleta Peña, Diego Armando Brito Martínez, Yefersson Estrada Peñaloza, Carlos Eduardo Quintero Olmedo y Edgardo Elías Jiménez Pertuz.

El comunicador señaló que la atención médica avanza para los lesionados, mientras las familias y el entorno artístico esperan nuevos reportes sobre su estado de salud. Hasta el momento no se ha entregado un parte médico detallado de cada uno de los pacientes.

Las dos personas que habrían muerto

Según el mismo reporte, el siniestro habría cobrado la vida del corista Geovany Lobo y del guitarrista Harol Santana, integrantes de la agrupación. Otras versiones conocidas en las primeras horas de la emergencia coinciden en que son dos las personas fallecidas, una de las cuales ya había sido sacada del vehículo, mientras que la otra permanecía atrapada dentro de la estructura del bus cuando llegaron los organismos de socorro.

Lo que se sabe del accidente

El bus, de la empresa Superstar, regresaba hacia Valledupar después de una presentación realizada la noche del domingo en Cartagena, según información preliminar. Chocó contra la baranda del puente y cayó al río Ariguaní, donde quedó parcialmente sumergido. Las causas del hecho aún no han sido esclarecidas y las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, explicó en las primeras horas que el balance preliminar era de dos personas fallecidas y cerca de veinte heridos, repartidos entre la clínica y el hospital del municipio. El mandatario advirtió que varios de los lesionados estaban en condición bastante grave y que, según lo que le comentaron los enfermeros, algunos presentaban amputaciones. Por la gravedad de las lesiones, varios pacientes requerían ser trasladados a un centro médico de mayor nivel.

Las cifras de heridos varían entre los primeros reportes: mientras el listado difundido por el periodista Cura Amar se refiere a ocho personas internadas de gravedad en la Clínica Sinais Vitais, el alcalde habló de alrededor de veinte lesionados en total, atendidos entre las distintas instituciones de salud del municipio. Los balances han cambiado conforme avanzan las labores de atención.

La comunidad y los organismos de socorro

En la zona hay un caserío y fueron los habitantes de ese sector quienes ayudaron a sacar a los heridos del vehículo y a trasladarlos, mientras llegaban las ambulancias y el personal paramédico. Posteriormente, los bomberos de Bosconia y otros organismos de socorro adelantaron las labores de rescate y aseguraron el bus para evitar que la corriente lo arrastrara.

Músicos que se salvaron

Según el reporte del periodista, varios músicos residentes en Barranquilla se salvaron del accidente porque habían descendido del bus horas antes, en El Carmen de Bolívar, para continuar su viaje hacia esa ciudad. Ese grupo de integrantes no se encontraba a bordo en el momento en que el vehículo cayó al río.

Un fin de semana de conciertos

Durante el fin de semana, la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, realizó presentaciones, entre ellas en Sincelejo y la noche del domingo en Cartagena, según se ve en videos publicados por el propio artista. En los primeros momentos de la emergencia se informó que el artista también viajaba en el bus, aunque su estado de salud no había sido confirmado en los reportes iniciales conocidos al momento de esta publicación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de salud y de tránsito entreguen un balance más preciso del número de víctimas, su identidad y las causas que originaron el accidente en el puente Ariguaní.

Una tragedia que sacude al vallenato

El hecho enluta a la música vallenata y mantiene en vilo a las familias de los músicos internados en Bosconia. Minuto30 seguirá atento a la evolución de esta emergencia y ampliará la información a medida que se conozcan nuevos detalles sobre el estado de los heridos y las investigaciones sobre las causas del accidente.

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Foto: Televallenata