Inundación en el deprimido de la Feria de Ganado tras lluvias en Medellín y Bello

Resumen: Inundación en el deprimido Feria de Ganado por lluvias intensas en Medellín y Bello (28 de octubre). La movilidad en el norte de la ciudad está colapsada. Tome vías alternas.

En la tarde de este martes 28 de octubre se presentaron precipitaciones en el Valle de Aburrá, provocando complicaciones en la movilidad.

Sobre la 1:45 p.m., el SIATA (Sistema de Alerta Temprana) reportó lluvias de alta intensidad en los municipios de Medellín (sector norte) y Bello.

Las precipitaciones también se registraban con intensidad moderada en Sabaneta, el centro y occidente de Medellín, y de baja intensidad en Envigado, Itagüí, La Estrella y Caldas.

La consecuencia de las lluvias se reportó hacia las 1:50 p.m. el deprimido de la Feria de Ganado se encuentra completamente inundado.

Este punto, crucial para la conexión vial en el norte de Medellín, quedó fuera de servicio. Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a los conductores para tomar vías alternas y evitar el sector, pues la inundación.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución y reducir la velocidad debido a la poca visibilidad y las calzadas mojadas.

Sobre las 2:00 p.m. el paso por el deprimido fue habilitado:

