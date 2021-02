Una mujer de 22 años supuestamente vertió agua hirviendo sobre su novio mientras dormía en su apartamento en Estados Unidos, provocando quemaduras que necesitaron injerto de piel. La mujer identificada cómo Alexis fue acusado de dos cargos de agresión agravada con sustancia cáustica y dos cargos de agresión doméstica agravada, informó WLS . La fianza se fijó en $ 500,000, según la oficina del fiscal estatal del condado de DuPage.

Según dieron a conocer las autoridades, el 2 de enero de 2021 la mujer lo hizo mientras que él estaba desprevenido. Además detallaron que ella habría publicado en SnapChat haber visto cómo se le caía la piel de los brazos, informó la oficina del fiscal estatal del condado de DuPage.

Lea también: Lea también: VIDEO. Hombre murió en la puerta de un hospital mientras sus familiares pedían que lo atendieran

Sykes supuestamente publicó un video con la leyenda: “Me siento un poco mal ahora porque tiene quemaduras de 2 y 3 grados de la cara a la cintura y lo apresuran para quemar el centro, pero bueno (emoji encogiéndose de hombros) (emoji soplando beso) todavía lloraba y me suplicaba que lo llevara al hospital”. Los fiscales del caso dijeron en las audiencias que la mujer veía como a su pareja “se le caía la piel de los brazos”.

La mujer fue encontrada luego de dos semanas de huir del estado de Illinois, donde ocurrieron los hechos, y fue detenida el 19 de enero en el estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos. Mientras que el hombre estuvo hospitalizado durante unas semanas, allí tuvo una cirugía de injerto de piel para tratar sus quemaduras, dijeron los fiscales.

Woman accused of pouring boiling water on boyfriend as he slept, posting video of it on @Shapchat. Bail set at $500K. @rosellepd @dupagesao https://t.co/rHXpCZwt8K

— Daily Herald (@dailyherald) February 2, 2021