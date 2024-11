Día clave en los cuadrangulares semifinales de la Liga

Resumen: Los equipos buscarán revertir resultados y tomar ventaja en la tabla. ¿Habrá algún empate esta vez? No te pierdas los partidos de este fin de semana: Sábado 11 de mayo: Atlético Bucaramanga vs Junior de Barranquilla (5:15 PM) Millonarios vs Deportivo Pereira (7:30 PM) Domingo 12 de mayo: La Equidad vs Independiente Santa Fe (5:15 PM) Deportes Tolima vs Once Caldas (7:30 PM)