Incendio en la autopista Medellín Bogotá, cerca al túnel

En la noche del pasado viernes 9 de marzo reportaron incendio a la altura del peaje de la autopista Medellín-Bogotá.

De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, el incendio forestal se registró en un costado de la Autopista Medellín – Bogotá, jurisdicción de Copacabana.

Sigue al canal de WhatsApp de Noticias Virales

Aseguran que las llamas fueron avistadas cerca al túnel kilometro 6.

Lea también: Manifestantes del 8M se tomaron la Plaza de Bolívar de Bogotá y el ESMAD intervino

¿Cómo evitar incendios forestales?

– No hacer quemas agrícolas, de residuos o material vegetal.

– No arrojar fósforos, vidrios o colillas de cigarrillo al suelo.

– No arrojar residuos en espacios verdes.

– No usar pólvora o fuegos artificiales.

– Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

Más noticias de Copacabana