Resumen: La Policía incautó en la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia más de mil botellas de licor y un costal con tapas y tapa-tubos, elementos que presuntamente serían usados para fabricar licor adulterado. El material quedó a disposición de la Subsecretaría de Ingresos.

Más de mil botellas de licor y sus tapas: incautan material presuntamente usado para adulterar bebidas

La Policía incautó más de mil botellas de licor y un costal con tapas y tapa-tubos durante un control en la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia, elementos que presuntamente serían utilizados para la fabricación ilegal de licor adulterado.

El procedimiento se realizó el domingo a las 11:50 de la mañana, a la altura del kilómetro 115, sector La Vara, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de prevención, control y registro a personas y vehículos.

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Durante el registro a una camioneta de servicio público fueron halladas 1.026 botellas de diferentes presentaciones de aguardiente Verde Antioqueño, 72 botellas de aguardiente Amarillo de Manzanares y 72 botellas de ron Viejo de Caldas Esencial, además de un costal que contenía 1.026 tapas y tapa-tubos para estos productos.

Los elementos incautados fueron dejados a disposición del Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos para las actuaciones correspondientes.

En la fotografía se observan los paquetes y las botellas incautadas, exhibidas junto a dos uniformados de la Seccional de Tránsito y las motocicletas usadas en los controles de la vía.