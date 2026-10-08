Resumen: La Fundación Universitaria San Martín desmontó por completo las láminas de metal instaladas en los árboles de su sede en Puerto Colombia. La decisión se tomó tras la indignación ciudadana y la inspección de la CRA.

¡Por el bien de las iguanas! La San Martín deja atrás las láminas de zinc . . . para siempre

Minuto30.com .- Tras una nueva ola de indignación ciudadana y el reclamo unánime de defensores de los derechos de los animales lograron frenar una controversial medida ambiental en el departamento del Atlántico. La Fundación Universitaria San Martín anunció el desmonte total de las láminas de zinc y cercas metálicas que cubrían los troncos de varios árboles en su sede de Puerto Colombia, las cuales impedían el libre tránsito de la fauna local, principalmente de las iguanas.

El caso tomó fuerza luego de la masiva difusión de imágenes en plataformas digitales que mostraban las barreras metálicas adosadas a la vegetación. Ante la creciente presión social y la necesidad de priorizar el equilibrio ecológico, la institución educativa aclaró que las estructuras —que alcanzaban a afectar cerca del 5 % de los árboles del campus— fueron retiradas de manera definitiva tras una revisión con expertos en vida silvestre.

«Confirmamos que actualmente no hay cercas ni barreras de ningún tipo alrededor de los árboles de nuestra sede», enfatizó el claustro universitario a través de un comunicado oficial, saliendo al paso a los cuestionamientos y reiterando que no promueven ni toleran el maltrato animal.

Inspección de la autoridad ambiental e intervención técnica

El revuelo generado por la presencia del material sintético y metálico en la zona boscosa del campus universitario motivó la acción de los entes reguladores. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) adelantó una visita de inspección de campo el pasado 5 de octubre de 2026, en la que se evaluaron las condiciones físicas del lugar y se corroboró la ruta de manejo institucional.

Desde la universidad explicaron que la instalación inicial de dichas láminas obedeció a protocolos de seguridad previos orientados a evitar accidentes o mitigar riesgos en áreas de alto tráfico estudiantil. Sin embargo, reconocieron que la dinámica del ecosistema exige adaptar el campus a soluciones más amigables y sostenibles con las especies que conviven diariamente en el predio.

Plan de convivencia responsable con la fauna silvestre

Tras la eliminación total de los cercamientos, la comunidad académica avanza en la reestructuración de sus planes de manejo ambiental. Para ello, biólogos y especialistas en conservación trabajan en el diseño de un nuevo protocolo integral enfocado en proteger el hábitat de las iguanas y otras especies nativas.

Monitoreo y comportamiento: El nuevo esquema analizará la conducta propia de cada especie sin alterar sus hábitos de trepa o nidificación.

Convivencia armónica: Se implementarán alternativas de señalización y cultura ambiental para que estudiantes, docentes y visitantes interactúen de forma segura con la fauna silvestre.

Soluciones técnicas sostenibles: Cualquier medida futura se coordinará directamente con las autoridades ambientales para garantizar que prima el bienestar animal por encima de cualquier adecuación infraestructura.