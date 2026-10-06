Resumen: Un video viral difundido por la Plataforma ALTO denuncia que la Fundación Universitaria San Martín instaló láminas metálicas en los árboles de su campus, impidiendo que las iguanas puedan trepar y protegerse.

Indignación en redes: Denuncian que en una universidad forraron árboles con zinc para ahuyentar iguanas

Minuto30.com .- Una fuerte controversia se ha desatado en redes sociales tras una denuncia pública realizada por la organización defensora de animales Plataforma ALTO, dirigida en contra de la Fundación Universitaria San Martín. A través de un video que rápidamente se ha vuelto viral, activistas y ciudadanos acusan a la institución educativa de atentar contra la fauna silvestre que habita en su campus, específicamente contra una población de iguanas.

El material audiovisual que circula en internet expone cómo los troncos de varios árboles ubicados en las instalaciones fueron forrados meticulosamente con tejas de zinc y láminas metálicas. Esta intervención bloquea por completo la capacidad de los reptiles para aferrarse a la corteza, impidiéndoles trepar hacia las ramas superiores donde suelen buscar alimento y refugio.

El fuerte reclamo de los animalistas

La Plataforma ALTO cuestionó duramente tanto la medida adoptada como el mensaje ético que la institución de educación superior está transmitiendo a su comunidad académica. A través de su cuenta oficial, la organización interpeló directamente a la universidad:

«Pero, ¿cuál es el odio con las iguanas en la Fundación Universitaria San Martín? ¿Ahora les ponen tejas de zinc para que no puedan subir a protegerse a SUS árboles? ¿Qué clase de ejemplo le dan a sus estudiantes?».

El colectivo ambientalista fue enfático en recordar la dinámica ecológica del campus, subrayando que las iguanas se encuentran en su hábitat natural y que la infraestructura humana es la que ocupa su espacio. Bajo esta premisa, señalaron que la universidad, en calidad de «huésped», está obligada por la legislación ambiental colombiana a proteger a estas especies, no a obstaculizar su supervivencia ni a alterar su entorno con barreras físicas.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El incidente ha generado una ola de indignación entre los internautas, quienes han comenzado a etiquetar a las autoridades ambientales competentes para que realicen una visita técnica a la institución, exijan el retiro inmediato de las estructuras metálicas y evalúen posibles sanciones por afectación a la fauna silvestre. Hasta el momento, la Fundación Universitaria San Martín no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la instalación de estas láminas ni sobre la denuncia viral.

Acá la denuncia en redes