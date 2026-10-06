Actualmente las iguanas gozan de cuidados y libertad en la Universidad San Martín. Foto: Cortesía

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Resumen: La Fundación Universitaria San Martín aclaró que las tejas de zinc expuestas en el video viral fueron retiradas meses atrás tras recomendaciones de la CRA, y confirmó sanciones contra un trabajador tercerizado.

¡Libres y cuidadas! Universidad San Martín responde a polémica por iguanas y anuncia despido de contratista

Minuto30.com .- Tras la fuerte controversia desatada en redes sociales por cuenta de un video difundido por la Plataforma ALTO, la Fundación Universitaria San Martín emitió dos comunicados oficiales para dar su versión sobre los hechos ocurridos en su sede de Puerto Colombia.

La institución rechazó tajantemente cualquier acto de maltrato animal, entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de la iguana afectada y desmintió que las imágenes virales correspondan a la realidad actual del campus.

El video viral y la intervención de la autoridad ambiental

El punto central de la defensa de la universidad radica en la temporalidad de las imágenes que circulan en internet. La institución aclaró que las láminas de zinc adheridas a los troncos de los árboles corresponden a barreras antiguas que ya fueron retiradas.

Según explicó la San Martín, dichos elementos fueron reemplazados por cercas perimetrales alrededor de los árboles tras acatar las recomendaciones formuladas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) durante una visita técnica en febrero de 2026.

Para ratificar esta versión, el mismo lunes 5 de octubre la institución recibió una nueva visita de inspección por parte de la CRA. Durante el recorrido, la autoridad ambiental dejó constancia de lo siguiente:

Se observaron iguanas habitando los árboles del campus sin evidencias de maltrato.

De los más de 200 árboles existentes en las instalaciones, solo 10 cuentan con cercamientos perimetrales actualizados (no láminas adheridas).

La finalidad de estas cercas es reducir el contacto directo entre los reptiles y los estudiantes en zonas de alto tráfico, sin que esto represente un incumplimiento ambiental o una afectación a la fauna.

Despido del contratista involucrado

Frente a la agresión específica contra un ejemplar de iguana captada en los videos, la universidad confirmó que el animal se encuentra a salvo y en buen estado de salud. Asimismo, se tomaron medidas contundentes contra el responsable del hecho, quien fue identificado como un trabajador perteneciente a la empresa contratista encargada del servicio de aseo.

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Una vez reportado el incidente, la universidad restringió el ingreso del individuo a la sede y exigió acciones a la compañía externa. Como resultado, la empresa contratista:

Retiró inmediatamente al trabajador de su cargo.

Remitió el caso a su área jurídica para iniciar un proceso disciplinario formal.

Programó una jornada obligatoria de sensibilización y capacitación sobre cuidado y respeto por la fauna silvestre para todo su personal, agendada para el 8 de octubre.

Finalmente, la Fundación Universitaria San Martín hizo un llamado a los internautas para verificar el contexto de la información antes de compartirla. La institución reafirmó su compromiso legal y ético con la protección de la vida, recordando que, al ser formadora de profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecni y pionera en la creación de un consultorio jurídico animal en el país, el bienestar de la fauna es un pilar fundamental de su filosofía educativa.

Comunicados

En contexto: Fotos y Videos. Indignación en redes: Denuncian que en una universidad forraron árboles con zinc para ahuyentar iguanas