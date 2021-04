Un extraño y particular caso se presentó en una prisión de Argentina, donde un hombre pasó 20 años más de lo que estipulaba su condena encerrado por, según manifestó, sentirse «cómodo».

El preso fue identificado como Osvaldo Alejandro Longobuco Calidoni, de 75 años de edad, quien inicialmente fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de una mujer hace más de 40 años, pero luego de cumplir 20 años de condena, podía solicitar la libertad condicional pero nunca accedió, y según informó el medio El Clarín, se quedó recluido por gusto, pues si salía no tenía un lugar a donde ir.

El magistrado de Buenos Aires, Alejandro Horacio Lago, explicó que la sentencia contra Calidoni se terminó el 8 de octubre de 2001, razón por la cual ordenó su liberación inmediata a pesar de que el hombre no quería irse del centro de reclusión, pues hace según dijo hace mucho no habla con su familia y no quería ser llevado a un asilo.

“No puedo desconocer lo humano, en lo que dijo y expresó a la Defensoría del Pueblo local que la prisión es su lugar donde está seguro, donde encuentra alimentos, cobijo y vínculos sociales. Pero esta circunstancia de encierro no se puede prolongar”, dijo Lago, citado por Clarín.

Según el magistrado, Calidoni salió de la cárcel el pasado lunes, e hizo un llamado a las instituciones sociales del país para que le hagan seguimiento con el fin de evitar de que termine regresando a la cárcel.

Esta es la sentencia completa hacia el hombre: