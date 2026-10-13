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Resumen: Capturan a alias Mateo, de La Agonía, señalado del homicidio del comerciante y chef Edmar Antonio Pérez Suecia en Belén San Bernardo, Medellín.

Amenazas, secuestro y homicidio en su historial: así cayó alias ‘Mateo’ en Medellín

Las autoridades capturaron en Medellín a alias ‘Mateo’, un hombre de 33 años señalado de pertenecer al grupo delincuencial organizado La Agonía. En su contra había una orden judicial por el delito de homicidio agravado.

La captura se logró gracias al trabajo conjunto de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, alias ‘Mateo’ estaría relacionado con el homicidio de Edmar Antonio, comerciante y chef, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 29 de abril en el barrio Belén San Bernardo.

Los investigadores creen que el crimen estaría ligado a las exigencias económicas que imponía la estructura. Según las indagaciones, la víctima prestaba dinero sin la autorización del grupo criminal, situación que habría desencadenado el ataque.

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El capturado tampoco era un desconocido para las autoridades. Alias ‘Mateo’ registra anotaciones por amenazas, secuestro extorsivo, hurto calificado, concierto para delinquir, lesiones personales, falsedad marcaria y homicidio. Estas anotaciones corresponden a registros en los sistemas de las autoridades y no implican, por sí solas, una condena.

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Tras su captura, quedó a disposición de la Fiscalía en Medellín, que avanzará en el proceso judicial correspondiente. Será un juez quien defina su situación jurídica.

El caso de alias ‘Mateo’ se suma a las acciones de las autoridades contra las estructuras criminales que operan en Medellín.

Las autoridades recuerdan que la extorsión puede denunciarse de forma gratuita a través de la línea 165 del GAULA o de la línea 123.

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