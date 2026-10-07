Resumen: "Encuentros musicales de esta magnitud no solo generan miles de empleos, sino que posicionan a Medellín en el mapa global de la industria del entretenimiento”, indicó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo

Por primera vez en Colombia el «Cielo Eléctrico»: le dejará una derrama de al menos 37 millones de dólares a Medellín

Medellín se sigue consolidando como escenario de eventos de talla mundial. Este 10 y 11 de octubre recibirá a más de 80 artistas de música electrónica nacionales e internacionales durante el Electric Daisy Carnival (EDC), el emblemático festival conocido globalmente como el “Cielo Eléctrico”, el cual nació en Las Vegas (Estados Unidos) y llega por primera vez a Colombia.

La capital antioqueña fue elegida como sede oficial de Suramérica para este evento, que se llevará a cabo en la Unidad Deportivo Atanasio Girardot y estará distribuido en siete escenarios. Se esperan 94.000 asistentes durante las dos jornadas, entre locales y turistas nacionales y extranjeros. La experiencia será la de un parque de diversiones inmersivo con superproducción técnica, instalaciones de arte a gran escala, pirotecnia y performers itinerantes.

El Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento estima un impacto económico aproximado de 37,1 millones de dólares para la ciudad, lo que representa un comportamiento positivo para sectores como el comercio, restaurantes, alojamiento, transporte y gastronomía. Además, el evento genera 61.000 empleos, entre directos e indirectos.

“Este evento, que se realiza por primera vez en Colombia, reafirma a nuestra ciudad como un escenario de eventos de talla mundial. Encuentros musicales de esta magnitud no solo generan miles de empleos, sino que posicionan a Medellín en el mapa global de la industria del entretenimiento”, indicó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

El Distrito de Medellín también acompañará el EDC Colombia con una estrategia integral para garantizar una experiencia segura y positiva para visitantes y ciudadanos. La agenda incluye jornadas de bienvenida y sensibilización en puntos estratégicos con orientación turística y promoción de la oferta de ciudad, a través de herramientas como Vive Medellín y la guía de ciudad Medellín.travel.

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“Medellín le apuesta a la industria del entretenimiento como un motor de desarrollo, turismo y generación de nuevas experiencias para la ciudad. La llegada del EDC representa una oportunidad para seguir consolidando a Medellín como escenario de grandes eventos internacionales, dinamizar la actividad turística y mostrarle al mundo una ciudad diversa y acogedora”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

Además, habrá personal para apoyar la medición del impacto del evento a través de encuestas y para acompañar las acciones de control y sensibilización sobre turismo responsable y buenas prácticas, con el fin de prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna), la trata de personas, el consumo de sustancias psicoactivas y otros riesgos asociados al turismo y el entretenimiento.

Durante los días 8, 9 y 10 de octubre, la Alcaldía de Medellín estará presente en los aeropuertos, terminales de transporte y zonas como Laureles-Estadio y El Poblado, para conectar a los asistentes con atractivos, experiencias y recomendaciones para disfrutar Medellín, así como para facilitar la llegada y estadía de los visitantes.

La estrategia también contará con el acompañamiento de Migración Colombia e integrantes de la Embajada de Estados Unidos.

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