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Resumen: Erling Haaland llevó a Norwegian Air Shuttle ante la justicia por una campaña publicada durante el Mundial 2026, en la que la aerolínea utilizó una representación de la característica coleta del futbolista en uno de sus aviones. Su equipo legal considera que se emplearon elementos distintivos de su imagen para promocionar boletos, mientras la compañía asegura que se trató de publicaciones espontáneas relacionadas con las tendencias en redes sociales y el apoyo a la selección noruega. El caso, que también involucra a York Promotions Ltd., tendrá una audiencia en el tribunal de Oslo el próximo 9 de octubre.

¡Haaland se fue con toda! El futbolista demandó a una aerolínea por usar su icónica coleta en publicidad

Una publicación realizada durante el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un conflicto judicial entre Erling Haaland y Norwegian Air Shuttle, luego de que el futbolista reclamara por el uso de elementos relacionados con su imagen en una estrategia publicitaria de la compañía.

La disputa está relacionada con una campaña difundida en redes sociales durante el torneo y, particularmente, con una representación de la coleta que durante años ha caracterizado el look del delantero noruego. Aunque Haaland modificó recientemente su apariencia y dejó atrás ese estilo de cabello, el elemento ya había sido utilizado por Norwegian en una publicación que ahora forma parte del litigio.

De acuerdo con información revelada por el diario noruego Verdens Gang (VG) y declaraciones entregadas a la AFP, el equipo jurídico del jugador considera que la aerolínea utilizó características distintivas de Haaland con fines relacionados con la promoción comercial de sus boletos durante la Copa del Mundo.

La publicación que desató el conflicto

El caso tomó relevancia después de que Norwegian difundiera en sus redes sociales un montaje en el que aparecía uno de sus aviones con una coleta similar a la que identifica al delantero.

La publicación estaba acompañada por el mensaje: «Nunca parecimos tan noruegos», en una referencia al aspecto del futbolista y al vínculo con la selección de su país.

Según VG, la aerolínea posteriormente retiró de sus redes sociales ese contenido, que había aparecido en un momento en el que la selección noruega generaba especial atención por su participación en el Mundial.

El abogado de Haaland, Thomas Hagen, confirmó a la AFP que se presentó una acción judicial contra Norwegian y explicó que el procedimiento está relacionado con el uso de los signos distintivos del jugador dentro de una promoción de billetes de avión durante la Copa del Mundo.

«El caso trata del uso ilícito por parte de Norwegian de los signos distintivos de Haaland en su promoción de billetes de avión durante la Copa del Mundo de fútbol», indicó el abogado de la superestrella del fútbol, Thomas Hagen, en un correo electrónico a la AFP.

Haaland y una imagen que cambió esta temporada

La reclamación llega después de que el atacante del Manchester City sorprendiera con un cambio de apariencia al comienzo de esta temporada. Sin embargo, el litigio se refiere al contenido que Norwegian había utilizado previamente durante el Mundial.

La coleta se había convertido en uno de los rasgos más reconocibles del futbolista y fue incorporada a la pieza difundida por la aerolínea como una referencia visual al jugador.

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El material entregado sobre el caso señala que la acción judicial fue presentada por York Promotions Ltd. y Erling Braut Haaland, según confirmó el abogado del delantero al medio noruego VG.

La defensa de Norwegian

La aerolínea confirmó que recibió la demanda, aunque aseguró que no comprende por qué las publicaciones realizadas durante el Mundial terminaron en una acción judicial.

Erling Haaland ha DEMANDADO a la aerolínea noruega Norwegian Air Shuttle por el uso no autorizado de su imagen durante el Mundial. 😤 La aerolínea publicó una imagen retocada de un avión con la característica COLA DE CABALLO de Haaland, acompañada del siguiente pie de foto: «¡Nunca hemos tenido un aspecto tan noruego!» 🇳🇴 El abogado de Haaland afirma que su aspecto característico se utilizó SIN permiso para promocionar billetes de avión. — Fútbol Noruego (@NoruegArg) October 1, 2026

Norwegian explicó que, durante la participación de su selección en el torneo, quiso sumarse al ambiente generado alrededor del equipo nacional mediante contenidos publicados en redes sociales.

«Como casi toda Noruega, animamos a la selección nacional este verano, a través de algunas publicaciones espontáneas inspiradas en las tendencias de las redes sociales», indicó una portavoz, Catharina Solli, a la AFP.

La compañía calificó como lamentable que esas publicaciones terminaran derivando en una demanda y manifestó su disposición para mantener conversaciones con el entorno del futbolista.

«Es lamentable que la respuesta sea una acción judicial, pero esperamos mantener un diálogo razonable para poder seguir, también en el futuro, apoyando a nuestros héroes deportivos comunes», añadió.

El Mundial y la selección noruega

El conflicto se produjo durante una Copa del Mundo especialmente relevante para Noruega. La selección consiguió avanzar hasta los cuartos de final, en su primera participación mundialista desde 1998, antes de quedar eliminada frente a Inglaterra por marcador de 2-1.

Haaland fue uno de los principales referentes del combinado noruego durante este periodo de exposición internacional.

El caso llegará ante un tribunal de Oslo

Según VG, está prevista una audiencia en el tribunal de Oslo para el próximo 9 de octubre.

Hasta ese momento, las partes mantienen posiciones diferentes frente a la publicación. El equipo legal de Haaland sostiene que hubo una utilización ilícita de características distintivas del futbolista en una acción comercial, mientras Norwegian defiende que se trató de publicaciones espontáneas vinculadas al apoyo a la selección nacional y a las tendencias de redes sociales.

La disputa queda ahora en manos de las instancias judiciales noruegas, que deberán abordar el reclamo presentado por Haaland y York Promotions Ltd. contra la aerolínea.