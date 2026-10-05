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Resumen: Un fuerte aguacero registrado durante la tarde provocó el colapso del techo de un local en el centro comercial Platino Plaza, ubicado en el sector de Santa María, Itagüí. La emergencia fue atendida por los Bomberos de Itagüí, mientras se espera un reporte oficial que permita establecer si hubo personas heridas y si se presentaron otras afectaciones en el lugar.

¡Fuerte aguacero causó estragos en Itagüí! Colapsó el techo de un local en Platino Plaza

El fuerte aguacero registrado durante la tarde de este lunes en Itagüí provocó el colapso del techo de un local ubicado en el centro comercial Platino Plaza, en el sector de Santa María.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que acudió al lugar para verificar la situación y atender el incidente.

Por el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas como consecuencia del colapso. Se espera el reporte de los organismos de emergencia para establecer si se presentaron afectaciones adicionales.

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Asimismo, hasta ahora no se ha informado sobre una eventual evacuación, cierre o afectación general del centro comercial, por lo que estos aspectos permanecen a la espera de información oficial.

La situación se registró en medio de las fuertes lluvias que se presentaron durante la tarde en el municipio.