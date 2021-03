Greeicy Rendón, reconocida actriz y cantante colombiana, lanzó su propia colección de ropa para mujer de la marca Seven Seven.

Lea también: VIDEO. «Diabluras de día y de noche», fenómenos paranormales en Mompox se han vuelto virales en redes sociales

Según la artista, desde pequeña soñó con ser diseñadora de modas, razón por la cual esta colección representa una meta más cumplida y que se suma a su lista de talentos.

“Desde siempre me ha gustado mucho la moda y cuando era chiquita decía, bueno, voy a ser artista, cantar, actuar, bailar y si no, me dedico a otro arte que era el diseño de modas”, manifestó la cantante colombiana.

A lo largo de su vida, Rendón se ha desempeñado como actriz, cantante y ahora bailarina. Todas estas pasiones las reúne en el diseño de estas prendas de vestir.

“Tiene mucho que ver con lo que soy como persona y como me sienta. Yo soy como de todo, multiemocional y multisentimientos”, declaró Greeicy Rendón a Noticias Caracol.

Este es el primer paso hacia la consolidación de su propia marca de ropa, de la cual la artista ya sabe cómo se llamará.

“Más adelante, en unos años, que logre hacer una marca como Greeicy Greeicy, siento que voy a tener ese agradecimiento y ese inicio de conocimiento gracias a Seven Seven porque nunca había tenido un acercamiento así”, agregó la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy)