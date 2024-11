Arbnb crea espacios de renta y dormida inspirados en películas y más

Resumen: Airbnb se reinventa con "Airbnb Movies", una nueva plataforma que te permite alojarte en casas temáticas inspiradas en tus películas, series y comics favoritos. ¡Duerme en la Casa Escuela de los X-Men o en la casa de UP! A partir del 1 de mayo, Airbnb Movies estará disponible en los Estados Unidos, con un portafolio que se irá expandiendo a otros países. Experiencias disponibles: Casa de UP: Recrea a la perfección el hogar de Carl Fredricksen, el vendedor de globos de 78 años que nos hizo volar por las alturas en la película de Pixar. La casa cuenta con todos los detalles de la película, incluyendo los 8.000 globos característicos que permiten que la casa se eleve. Mansión X-Men: Vive como un verdadero mutante en la Mansión X-Men, con habitaciones temáticas para cada uno de los X-Men, incluyendo a Best, Wolverine y el Profesor X. Experiencia Ferrari: Duerme en una cama hecha del mismo cuero que las sillas de los automóviles Ferrari y da un paseo en un Ferrari 296 GTB. Tour Ferxxocalipsis: Súbete a un "autobús monstruo turístico" pintado de color verde neón y disfruta de acceso VIP a las presentaciones de Ferxxo en su gira. ¡Y esto es solo el comienzo! Airbnb Movies seguirá agregando nuevas experiencias temáticas para que puedas vivir aventuras épicas en tus mundos favoritos. ¿A qué esperas para reservar tu próxima aventura?