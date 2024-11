El DIM confirmo que el ex juez Adrián Vélez, será su nuevo asesor arbitral, con el que se desarrollarán capacitaciones y asesorías. Foto: DIM

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín incorpora a su equipo al reconocido ex árbitro antioqueño Adrián Vélez. Con más de 14 años de experiencia en el fútbol profesional, Vélez aportará su conocimiento y experiencia en el arbitraje y el VAR para el desarrollo del club. Su función principal será la de asesor arbitral y delegado del equipo profesional masculino, además de brindar capacitación a jugadores, cuerpos técnicos, directivos y medios de comunicación.

El DIM anunció al ex juez Adrián Vélez, como su nuevo asesor arbitral

Este jueves (2 de mayo) el DIM anunció al ex juez Adrián Vélez, como el nuevo integrante de la casa roja antioqueña.

Adrián, es un reconocido árbitro antioqueño, que durante más de 14 años se desempeñó como árbitro profesional.

El ex juez cuenta con experiencia en el fútbol profesional colombiano, Eliminatorias, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y campeonatos juveniles sub 17 y sub 20.

Vélez llegó a la institución para desempeñarse como asesor arbitral y delegado del equipo profesional masculino, explicó el Equipo del Pueblo.

La experiencia de Adrián Vélez

“Además de su experiencia dirigiendo más de 218 partidos a nivel profesional, Vélez se ha desempeñado como asesor arbitral”, destacó el ‘Poderoso’.

Y es que la experiencia de Vélez abarca además la de ser asesor del VAR e instructor “de las nuevas generaciones arbitrales”.

“Su llegada al club busca formar y ser un eje de desarrollo de conocimiento sobre el reglamento del juego y sus constantes actualizaciones, manejo y funcionamiento del VAR para todas las categorías de la institución”.

Otra de las misiones de la nueva contratación es la de brindar capacitación a jugadores, cuerpos técnicos, directivos, medios de comunicación y “reforzar la relación que la institución ha venido manteniendo con las instituciones académicas”.

