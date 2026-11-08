¡Dolor en Cali! Dos gemelas de 12 años resultaron heridas en medio de un procedimiento policial

Resumen: Dos hermanas gemelas de 12 años resultaron heridas durante un procedimiento policial en el norte de Cali. Según el reporte preliminar de la Policía, una habría recibido un disparo en un ojo y permanece bajo pronóstico reservado; su hermana tendría una lesión por un fragmento de vidrio. La Fiscalía, a través del CTI, asumió la investigación para establecer qué ocurrió y si algún uniformado tuvo responsabilidad.

Una noche que terminó en tragedia para una familia de Cali. Dos hermanas gemelas de 12 años resultaron heridas en medio de un procedimiento de la Policía en el norte de la ciudad, y una de ellas permanece bajo pronóstico reservado mientras los médicos siguen su evolución.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que deberá establecer qué pasó exactamente en la madrugada en que se registraron los hechos y quién es el responsable de las lesiones de las menores.

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Así ocurrió, según las primeras versiones

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, todo sucedió en el barrio La Isla, en el norte de Cali, hacia las 12:34 de la madrugada. En ese momento, uniformados de la Policía atendían una alteración del orden público en el sector.

La Policía Metropolitana de Cali entregó un reporte preliminar en el que señala que, mientras se atendía la situación, se habría presentado una asonada contra los uniformados. Fue en medio de ese episodio cuando las dos niñas quedaron heridas.

Según lo que se ha reportado, una de las menores habría recibido un impacto de arma de fuego en uno de sus ojos. Su hermana, por su parte, habría sufrido una lesión causada por un elemento cortopunzante, al parecer un fragmento de vidrio.

Las dos niñas fueron llevadas a un centro asistencial, donde reciben atención médica. Una de ellas sigue bajo pronóstico reservado, es decir, que su estado es delicado y todavía no se puede prever cómo evolucionará.

La versión de la familia

Medios nacionales han recogido además el relato de allegados de las menores, que aseguran que ellas estaban dentro de su vivienda cuando ocurrió el episodio y que el proyectil habría atravesado una ventana. Según esa versión, los fragmentos de vidrio habrían herido a la otra hermana en uno de sus ojos.

Esa descripción todavía no ha sido confirmada por las autoridades, que insisten en que el caso está en manos de la justicia y que hay que esperar los resultados de la investigación.

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Lo que debe aclarar la Fiscalía

El CTI tiene varias preguntas por resolver. Entre ellas, de dónde salió el disparo, cómo se desarrolló el procedimiento policial, qué ocurrió durante la presunta asonada y si algún uniformado tuvo responsabilidad en lo sucedido.

Mientras avanzan esas diligencias, la comunidad espera respuestas claras. Que dos menores de edad terminen heridas en medio de una intervención de la fuerza pública es un hecho que genera preocupación y exige explicaciones rápidas, sobre todo por la gravedad de las lesiones que presentan.

Un término que aparece en el reporte es «asonada». En Colombia se llama así a una reunión tumultuosa en la que un grupo de personas exige de forma violenta a la autoridad que haga o deje de hacer algo. Que la Policía la mencione no define por sí solo lo ocurrido: será la investigación la que determine si de verdad se presentó y si el uso de la fuerza fue proporcional a la situación.

Las lesiones de las niñas, además, obligan a revisar con lupa cada paso del procedimiento. Cuando hay menores de edad heridas, las autoridades deben explicar con claridad qué pasó y garantizar que la familia reciba atención y acompañamiento mientras avanza el caso.

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Minuto30 seguirá atento a cualquier pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Cali y de la Fiscalía sobre este caso, así como a la evolución de las dos menores, para mantener informados a sus lectores.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de las dos hermanas ni sobre los uniformados que participaron en el procedimiento. Se espera que en las próximas horas haya nuevos reportes oficiales.