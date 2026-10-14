Resumen: El papa León XIV permanece hospitalizado en Roma tras una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar. Según el Vaticano, su recuperación avanza con normalidad, ya retomó la alimentación habitual y comenzó fisioterapia respiratoria. Se prevé que permanezca ingresado cerca de una semana, mientras se esperan los resultados de nuevos análisis para determinar los siguientes pasos de su tratamiento.

¡El papa León XIV sorprende tras su cirugía! Ya camina y participó en una misa desde el hospital

El papa León XIV comenzó su recuperación después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. Durante este miércoles, el pontífice participó en una celebración eucarística en el Policlínico Gemelli de Roma, donde continúa hospitalizado, de acuerdo con información difundida por fuentes vaticanas.

La misa se realizó en una sala ubicada en el décimo piso del centro médico, espacio que fue acondicionado para la celebración religiosa durante la estancia del líder de la Iglesia católica. Su participación tuvo lugar en el primer día de convalecencia posterior a la operación, mientras el equipo médico continúa pendiente de su evolución.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo el martes en horas de la tarde. Durante el procedimiento, los especialistas retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Tras la operación, el papa permanece en el mismo centro hospitalario, donde recibe atención médica y adelanta las actividades de recuperación indicadas para este tipo de procedimiento.

Así avanza la recuperación del pontífice

El más reciente informe médico, divulgado este miércoles por la Santa Sede, señaló que la recuperación posoperatoria de León XIV transcurre con normalidad. Los exámenes practicados después de la intervención también presentaron resultados dentro de los parámetros esperados para una cirugía de estas características.

De acuerdo con el reporte, los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la jornada mostraron valores «dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada».

Además de los resultados de estos controles, el pontífice ya comenzó a caminar y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria como parte de su proceso de recuperación. También volvió a alimentarse con normalidad y consumió el desayuno y el almuerzo.

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Estas actividades hacen parte de los avances reportados durante las primeras horas posteriores a la cirugía. Sin embargo, su permanencia en el hospital continuará dependiendo de la evolución clínica y de las valoraciones que realice el personal sanitario.

¿Por qué la misa se celebró en una sala del hospital?

Durante su hospitalización, León XIV se encuentra en el décimo piso del Policlínico Gemelli, pero no ocupa el apartamento que suele destinarse a los pontífices cuando requieren atención médica en este centro asistencial.

La razón es que ese espacio está siendo sometido a trabajos de reestructuración. Las obras también afectan la zona donde se encuentra la capilla que habitualmente se utiliza para las celebraciones religiosas durante las estancias hospitalarias de los papas.

Ante estas condiciones, fue necesario disponer de una sala para que el pontífice pudiera participar en la misa de este miércoles. La celebración se desarrolló dentro del hospital, sin necesidad de trasladarlo a otro lugar durante su recuperación.

El Vaticano mantiene suspendida su agenda oficial

La previsión de la Santa Sede es que León XIV permanezca hospitalizado alrededor de una semana. No obstante, este plazo es aproximado y podría variar según los resultados de los controles médicos y el desarrollo de su recuperación.

Mientras continúa bajo observación, el Vaticano canceló los compromisos oficiales del pontífice hasta el próximo 20 de octubre. Por ahora, no se ha establecido una fecha definitiva para su salida del hospital, pues la decisión estará sujeta a su condición clínica.

La suspensión temporal de sus actividades responde a la necesidad de que el papa continúe su recuperación después de la intervención pulmonar. Por ello, la evolución de los próximos días será determinante para establecer cuándo podrá retomar sus responsabilidades habituales.

Exámenes pendientes determinarán los próximos pasos

Aunque los primeros resultados médicos conocidos son favorables, todavía falta información relevante para definir si León XIV necesitará tratamientos adicionales después de la cirugía.

Los especialistas deben conocer los resultados de los análisis moleculares practicados a las muestras de tejido y a los ganglios linfáticos obtenidos durante la intervención. Estos estudios permitirán contar con información adicional sobre la enfermedad y valorar las posibles medidas médicas posteriores.

Hasta el momento, los partes difundidos por el Vaticano no han anunciado tratamientos futuros. La definición de los pasos siguientes dependerá de los resultados pendientes y de las evaluaciones médicas correspondientes.

Por ahora, el papa continúa hospitalizado en Roma, con una evolución posoperatoria descrita como normal, mientras avanza en actividades básicas de recuperación y permanece a la espera de nuevos resultados clínicos. La Santa Sede seguirá evaluando su estado de salud antes de establecer las condiciones para su alta y su eventual regreso a la agenda oficial.