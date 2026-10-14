El Vaticano confirma una «evolución postoperatoria normal» del Papa tras su cirugía pulmonar

El papa León XIV será operado la segunda semana de octubre de un nódulo en un pulmón

Resumen: El parte médico emitido este 14 de octubre por la Santa Sede detalla que el pontífice ya camina por su habitación en el Hospital Gemelli, realiza fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual tras los exámenes clínicos de control.

Minuto30.com .- La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió en la tarde de este miércoles 14 de octubre una nueva actualización médica oficial sobre el estado de salud del Papa León XIV, confirmando que su proceso de recuperación avanza de manera favorable y dentro de los parámetros clínicos previstos por el equipo de especialistas.

Tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica torácica en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, el pontífice ha comenzado a dar pasos significativos hacia su rehabilitación física y funcional, mostrando una respuesta positiva en sus signos vitales y en su rutina diaria de hospitalización.

Exámenes de control y estabilidad hemodinámica

El informe clínico fue suscrito por los cirujanos y especialistas tratantes, los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes lideran el monitoreo constante de la evolución postoperatoria del pontífice. Durante las primeras horas de la mañana, el Santo Padre fue sometido a una rigurosa batería de pruebas diagnósticas planificadas para evaluar la respuesta del organismo tras el procedimiento quirúrgico en el tórax.

De acuerdo con el documento emitido por la Santa Sede:

Pruebas de laboratorio: Se practicaron análisis de sangre completos con el objetivo de descartar marcadores infecciosos, verificar la oxigenación celular y constatar el balance electrolítico general. Los resultados reflejan valores biológicos situados estrictamente dentro de los rangos estándar esperados para esta fase de convalecencia.

Radiografía de tórax: El examen de imagen torácica confirmó la adecuada expansión pulmonar y la correcta estabilidad anatómica de la cavidad intervenida, descartando complicaciones pleurales tempranas o retención indebida de líquidos.

Diagnóstico de los especialistas: «Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada», puntualizó el parte médico de los doctores Carbone y Margaritora.

Terapia respiratoria, primeros pasos y reinicio de la alimentación

Uno de los aspectos más alentadores destacados en el informe institucional del Vaticano es la rápida incorporación de rutinas de rehabilitación activa, un factor indispensable para prevenir complicaciones pulmonares y favorecer la capacidad ventilatoria del paciente:

Fisioterapia pulmonar intensiva: El Papa completó satisfactoriamente sus sesiones pautadas de fisioterapia respiratoria, ejercicios diseñados para estimular la mecánica diafragmática, evitar atelectasias y fortalecer la función pulmonar residual tras la resección del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Movilidad temprana: El boletín médico confirmó que el Santo Padre «ha comenzado a caminar por la habitación», un hito fundamental en el protocolo postquirúrgico que estimula la circulación sanguínea periférica, previene fenómenos tromboembólicos y refleja una notable tolerancia al esfuerzo físico moderado.

Reanudación de la dieta regular: En el plano digestivo y nutricional, la tolerancia gástrica ha sido completa. El pontífice abandonó las restricciones hídricas iniciales y «ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo» sin manifestar molestias ni contraindicaciones médicas.

El contexto quirúrgico en el Hospital Gemelli

La intervención a la que fue sometido el Papa León XIV en el Policlínico Gemelli consistió en la extirpación del lóbulo inferior derecho debido al hallazgo de un adenocarcinoma pulmonar. La cirugía, calificada como exitosa por el cuerpo médico desde su culminación, demandó un seguimiento meticuloso para garantizar que la disminución de tejido pulmonar no comprometiera su capacidad cardiorrespiratoria previa.

Fuentes cercanas a la Prefectura de la Casa Pontificia señalaron que el pontífice mantiene un ánimo sereno y colaborativo frente a las indicaciones médicas. Pese a que se le ha recomendado mantener un reposo absoluto de compromisos institucionales y audiencias diplomáticas durante las próximas jornadas, el Santo Padre ha dedicado algunos minutos a la lectura de correspondencia y a la oración personal dentro de la suite papal ubicada en la décima planta del centro asistencial romano.

Expectativa en la Santa Sede y acompañamiento global

El anuncio de la Oficina de Prensa del Vaticano trajo consigo una profunda sensación de alivio en las dependencias de la Curia Romana y entre las conferencias episcopales de todo el mundo, que permanecían atentas a la evolución clínica del jerarca de la Iglesia católica. Desde la confirmación del procedimiento en el Gemelli, miles de peregrinos y fieles se han congregado en la Plaza de San Pedro y a las afueras del hospital romano para expresar mensajes de respaldo y plegarias por su pronto restablecimiento.

Los médicos tratantes concluyeron el boletín de este 14 de octubre con una frase contundente que ratifica la estabilidad del cuadro: «La evolución sigue según lo previsto». Aunque el equipo hospitalario no ha fijado una fecha definitiva para otorgarle el alta médica, la continuidad de este patrón favorable permitirá en los próximos días evaluar el traslado del pontífice de regreso a su residencia en la Ciudad del Vaticano para completar allí su ciclo de recuperación.