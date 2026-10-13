El Papa a su llegada al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

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Resumen: El pontífice ya regresó a su habitación en el hospital Gemelli tras la extirpación programada de un nódulo pulmonar. Su recuperación tomará cerca de una semana, de cara a su próxima gira por Sudamérica.

¡Ya está en su habitación! La cirugía del papa León XIV concluyó con éxito: El Vaticano

Minuto30.com .- La Santa Sede confirmó este martes que la intervención quirúrgica practicada al papa León XIV en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma finalizó de manera satisfactoria y sin contratiempos, cumpliendo con los tiempos y protocolos establecidos por el equipo médico tratante.

Parte médico y evolución posoperatoria

A través de un comunicado emitido por sus canales oficiales de prensa, el Vaticano dio un parte de tranquilidad sobre el estado del obispo de Roma tras el procedimiento torácico:

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha comunicado que “la intervención ha concluido con éxito, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Se facilitará más información en breve”.

Desenlace del procedimiento: “La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, reportó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Seguimiento clínico: Las autoridades vaticanas indicaron que en las próximas horas se facilitarán nuevos reportes médicos con mayores detalles sobre su recuperación posoperatoria inmediata.

Plazos de recuperación y gira por Sudamérica

De acuerdo con las previsiones médicas, la fase de reposo y convalecencia hospitalaria podría extenderse durante aproximadamente una semana:

Agenda internacional en pie: La pronta realización de la cirugía busca evitar alteraciones en su viaje apostólico programado del 6 al 17 de noviembre, fecha en la que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

Decisión preventiva: Durante el rezo del Ángelus el pasado domingo, el pontífice había manifestado que decidió acatar de inmediato la recomendación de los especialistas para remover la lesión y garantizar su normal desempeño en sus compromisos internacionales.