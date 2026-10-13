Resumen: Las autoridades del condado de Mendocino avanzan en las pesquisas para esclarecer el aparente caso de homicidio-suicidio tras el fallido intento de reanimar a los menores.

Conmoción en California: Investigan a colombiano señalado de asesinar a sus dos hijos y acabar con su propia vida

Minuto30.com .- Las autoridades del estado de California, en Estados Unidos, investigan la muerte de un ciudadano colombiano de 44 años y de sus dos hijos menores de edad, en lo que preliminarmente se maneja como un trágico caso de doble homicidio seguido de suicidio. El suceso se registró en jurisdicción del condado de Mendocino.

Llamado de auxilio y maniobras de reanimación

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por los organismos de socorro, la emergencia se activó alrededor de las 10:20 de la mañana, cuando ingresó una alerta sobre dos niños que requerían asistencia médica urgente:

Encuentro con paramédicos: Personas que se encontraban en el inmueble subieron a los menores a un vehículo particular para desplazarse al encuentro de las ambulancias, logrando interceptar a los equipos de emergencia en inmediaciones de la Oficina de Educación del condado.

Sin signos vitales: Al momento de la valoración inicial, los menores se encontraban inconscientes y sin pulso.

Intentos de reanimación: Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y a las maniobras avanzadas practicadas en el sitio por los paramédicos, el personal asistencial confirmó el fallecimiento de ambos niños.

Hipótesis de las autoridades

La Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino informó que las primeras pesquisas y la evidencia recabada en la escena apuntan a que el padre de familia habría acabado con la vida de sus dos hijos para posteriormente quitarse la vida.

Los investigadores forenses y detectives continúan entrevistando al círculo cercano de la familia y recopilando elementos probatorios con el objetivo de determinar con certeza la secuencia de los hechos, las causas exactas del deceso y los móviles detrás de la tragedia.