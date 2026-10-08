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Resumen: Las inundaciones en Urabá dejan más de 1.000 familias afectadas en Chigorodó, Carepa, Mutatá y Turbo. El Dagran entrega ayudas y evalúa zonas de riesgo.

¡El agua se tomó Urabá! Más de 1.000 familias afectadas por inundaciones en Antioquia

Las inundaciones en Urabá ya dejan más de 1.000 familias afectadas en cuatro municipios, según reportes preliminares de las autoridades de Antioquia.

La cifra podría aumentar, pues en Necoclí y San Pedro de Urabá también se registraron inundaciones y aún se adelanta la caracterización de los hogares afectados.

Según los primeros balances, Chigorodó es el municipio más golpeado, con 397 familias afectadas. Le siguen Carepa, con 300; Mutatá, con 171, y Turbo, con 136. En total, los cuatro municipios con datos consolidados suman 1.004 familias.

La caracterización consiste en identificar a cada hogar afectado y sus necesidades, un paso clave para definir qué tipo de ayuda requiere.

Para atender las inundaciones en Urabá, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) adelanta la entrega de ayudas a los hogares afectados. Su directora, Vanessa Paredes, explicó que estos apoyos incluyen alimentos, elementos de aseo y otros enseres.

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La Gobernación de Antioquia informó, además, que este jueves se entregarán 206 kits de ayuda humanitaria a familias afectadas en Turbo.

Al mismo tiempo, equipos del Dagran integrados por geólogos e ingenieros recorren Mutatá, Carepa, Turbo, Chigorodó, Necoclí y San Pedro de Urabá. Su tarea es evaluar las afectaciones e identificar las zonas que presentan riesgo. Con esa información se podrán definir nuevas acciones de atención. En Mutatá, además, continúa el apoyo con maquinaria amarilla.

Ante las inundaciones en Urabá, para quienes viven en zonas de riesgo la recomendación general es seguir las indicaciones de los organismos de socorro y estar atentos a los cambios en el nivel de ríos y quebradas. También se aconseja reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.

Instalamos, en Chigorodó, el Consejo Subregional de Gestión del Riesgo de Desastres, para identificar las afectaciones y caracterizar las necesidades que dejaron las recientes inundaciones en el Urabá antioqueño. Donde nuestros paisanos nos necesiten, allí estaremos. https://t.co/0VuYNCynub — DAGRAN Antioquia (@DagranAntioquia) October 7, 2026

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