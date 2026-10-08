Resumen: El Festival Medellín para Todas llega el 14 de octubre al Jardín Botánico con más de 1.000 oportunidades para emprendedoras, 600 becas y empleo para mujeres.

¡Empleo, becas y premios! Así será el festival gratuito para mujeres en Medellín

Las mujeres de Medellín tienen una cita el próximo 14 de octubre en el Jardín Botánico. Ese día se realizará la segunda edición del Festival ‘Medellín para Todas’, un evento de entrada libre liderado por la Alcaldía, a través de la Secretaría de las Mujeres, que busca acercarlas a oportunidades concretas y reconocer su talento y liderazgo.

Las emprendedoras encontrarán más de 1.000 oportunidades para impulsar sus negocios, y quienes quieran estudiar tendrán a su alcance al menos 600 becas de formación.

En el frente laboral, podrán inscribir su hoja de vida en una plataforma con más de 30.000 oportunidades de empleo para mujeres. También podrán acceder a una de las 320 mentorías individuales para mejorar su perfil, diseñar su búsqueda y prepararse para entrevistas.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, explicó que la idea es que cada asistente se lleve algo útil para avanzar, ya sea estudio, empleo, apoyo a su emprendimiento, autocuidado o acceso a los servicios de la ciudad.

La agenda de Medellín para Todas incluye la participación de 27 entidades públicas, ocho conferencias y más de 50 experiencias de robótica e inteligencia artificial.

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También habrá un espacio para ellos: más de 300 hombres harán parte del primer encuentro ‘Hombres que cuidan, hombres como vos’. Allí se hablará de corresponsabilidad, paternidades, salud mental, masculinidades no violentas y prevención de las violencias. La programación incluirá un pódcast en vivo con Chicho Arias, de ‘Monólogos sin propina’.

En tarima estarán más de 200 artistas, y el cierre será con la Gran Noche de las Mujeres, en la que se reconocerán 20 talentos y liderazgos. La convocatoria tuvo un récord de 743 postuladas, de las que 100 llegaron al pitch. Las ganadoras recibirán $9,5 millones.

En su edición de 2025, Medellín para Todas reunió a más de 10.000 personas y más de 100 aliados. Cerca de 3.300 mujeres participaron en rutas de empleo, se ofrecieron 6.200 vacantes y más de 1.200 asistentes se vincularon a procesos de formación.

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