Dagran refuerza atención en seis municipios de Urabá por inundaciones

Resumen: La Gobernación de Antioquia empezó a entregar ayudas humanitarias a más de 1.000 familias afectadas por fuertes inundaciones en el Urabá antioqueño.

Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días mantienen en máxima alerta a varios municipios del Urabá antioqueño, donde las inundaciones han dejado un rastro de destrucción y damnificados.

Ante este panorama crítico, la Gobernación de Antioquia dio inicio a la entrega masiva de ayudas humanitarias para socorrer a las más de 1.000 familias que resultaron afectadas por el desbordamiento de afluentes y la acumulación de agua en la subregión.

Las acciones institucionales combinan la distribución de kits de emergencia, asistencia técnica y la movilización de maquinaria amarilla.

La atención focalizada se concentra en seis localidades clave: Chigorodó, Mutatá, Carepa, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, sitios en los cuales los comités locales de gestión del riesgo adelantan los censos y la caracterización de los daños. Tan solo en Chigorodó, uno de los puntos más golpeados por la temporada invernal, las autoridades entregaron 397 kits de asistencia humanitaria, además de 300 colchonetas y 200 toldillos.

Vanessa Paredes, directora del Dagran, señaló tras un consejo extraordinario que la prioridad actual radica en ejecutar obras de mitigación para minimizar los impactos negativos de las inundaciones en esta zona del departamento.

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Los informes preliminares detallan que la emergencia golpea a 397 familias en Chigorodó, 171 en Mutatá, 300 en Carepa y 136 en Turbo, alcanzando un total de al menos 1.004 hogares identificados, sin descartar que la cifra aumente a medida que avancen los censos en Necoclí y San Pedro de Urabá.

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