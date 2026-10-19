Ecopetrol declara desiertos los procesos de importación de gas y acelera el desarrollo de Sirius

Resumen: Ecopetrol declaró desiertas las ofertas de GNL por riesgos comerciales y acelera Sirius para proteger la seguridad energética del país en el mediano plazo.

Ecopetrol declaró desiertos los procesos de contratación para importar gas natural licuado (GNL) y anunció que activa y fortalece la producción nacional, al tiempo que acelera el desarrollo de Sirius y de otros activos estratégicos para proteger la seguridad energética del país en el mediano plazo. Así lo informó la compañía este lunes 19 de octubre en un comunicado de prensa.

Según la empresa, las ofertas de suministro de GNL con compromisos a cinco años, recibidas en procesos iniciados durante el gobierno anterior, no preservaban de manera adecuada la competitividad del suministro, la rentabilidad esperada ni un nivel de riesgo aceptable. Ecopetrol explicó que las condiciones de precio no tenían respaldo comercial suficiente en las compras que los clientes locales estaban dispuestos a comprometer, y que por eso los procesos no pudieron adjudicarse. «La necesidad de gas no convierte en viable cualquier oferta», señaló la compañía.

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Reservas y producción de gas en caída

Ecopetrol recordó cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): entre el cierre de 2022 y el de 2025, las reservas probadas de gas del país pasaron de 2.817 a 1.717 gigapiés cúbicos, una caída cercana al 39 %, y la producción comercializada anual bajó de 392 a 290 gigapiés cúbicos, cerca de un 26 % menos.

La compañía agregó que el riesgo de abastecimiento era conocido desde antes de 2022: en su Balance de Gas Natural 2017-2026, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ya proyectaba un posible desbalance entre la oferta y la demanda desde 2024. Según Ecopetrol, el gobierno anterior restringió las opciones futuras de exploración y explotación al no suscribir nuevos contratos, impidió la realización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral en yacimientos no convencionales que contaban con licencia ambiental y paró la perforación del pozo exploratorio Komodo.

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Por qué importar gas es costoso

La empresa explicó que el GNL debe comprarse, transportarse en buques y regasificarse antes de llegar a los usuarios, y que a esos costos se suma la competencia con compradores de Europa y Asia, en un mercado afectado por la crisis de Oriente Medio. Además, indicó que el fenómeno de El Niño, declarado por el Ideam el 8 de octubre, reducirá la generación hidroeléctrica y aumentará la demanda de gas para las plantas térmicas.

Ecopetrol advirtió que asumir obligaciones de compra en el exterior sin una base de ventas compatible para recuperar los costos habría representado una carga adicional para el usuario final.

La apuesta: producción nacional y Sirius

La solución que impulsa la compañía consiste en activar y fortalecer la producción nacional y acelerar el desarrollo de Sirius y de los activos estratégicos que permitan resolver, en el mediano plazo, el déficit de abastecimiento y proteger la seguridad energética. Para lograrlo, dijo, es necesario avanzar en el desarrollo de los hallazgos, gestionar oportunamente los permisos y coordinar la infraestructura requerida para llevar ese gas al mercado.

En el corto plazo, Ecopetrol seguirá buscando alternativas competitivas de abastecimiento importadas, con volúmenes, plazos y fórmulas de precio compatibles con las condiciones de comercialización, mientras esos proyectos entran en operación.

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La compañía reafirmó su compromiso con el abastecimiento de gas natural de Colombia y con la protección responsable de sus recursos, y subrayó que atender las necesidades inmediatas exige preservar también la capacidad financiera para desarrollar las fuentes de suministro de los próximos años.

Foto: Felipe Restrepo Acosta / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)