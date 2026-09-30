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Resumen: Terminó el racionamiento preventivo de gas en Colombia tras superar la contingencia en SPEC LNG. La terminal recuperó su capacidad de 475 MPCD.

¡Se acabó el racionamiento de gas! Gobierno confirma que ya volvió el suministro tras falla en Cartagena

El racionamiento preventivo de gas natural que se implementó en Colombia por una contingencia en la terminal de regasificación de SPEC LNG, en Cartagena, llegó a su fin el pasado 29 de septiembre.

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que los trabajos correctivos permitieron recuperar la capacidad total de la infraestructura.

La intervención estuvo relacionada con el sistema de regasificación de gas natural licuado (GNL) de la terminal. Según la cartera, las labores correctivas finalizaron a las 10:36 a.m. del 29 de septiembre, lo que permitió restablecer la operación completa.

Con la recuperación de la infraestructura, SPEC LNG volvió a disponer de una capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) para regasificar GNL importado y atender la demanda contratada.

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El Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural y los agentes del sector realizaron seguimiento permanente a las condiciones del sistema. De acuerdo con el Gobierno, la medida permitió garantizar el 100% de la demanda esencial, que incluye hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios prioritarios.

Las disposiciones adoptadas también establecieron prioridades para el suministro y buscaron reducir el impacto de la contingencia sobre los demás usuarios del sistema nacional.

Una vez superada la situación técnica, fueron levantadas las medidas extraordinarias y se retomaron las condiciones habituales para la atención de la demanda de gas natural.

El Ministerio señaló que la contingencia también evidencia la importancia de fortalecer el abastecimiento energético del país. En ese sentido, el Gobierno mencionó iniciativas relacionadas con el recobro mejorado de hidrocarburos, la evaluación de yacimientos no convencionales, proyectos costa afuera y nuevos contratos de exploración y producción.

La cartera de Minas y Energía aseguró que continuará monitoreando las condiciones de abastecimiento y coordinando acciones con los agentes del sector para mantener la confiabilidad del suministro de gas natural.

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