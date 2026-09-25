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    ¡Ojo con el gas! Gobierno declara racionamiento tras falla en planta de Cartagena

    El Gobierno declaró un racionamiento programado de gas natural tras una falla técnica en SPEC LNG.

    Publicado por: Melissa Noreña

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    Foto de archivo.
    ¡Ojo con el gas! Gobierno declara racionamiento tras falla en planta de Cartagena

    Resumen: El Gobierno declaró un racionamiento programado de gas natural tras una falla técnica en SPEC LNG. Hogares y usuarios esenciales tendrán prioridad.

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    El Gobierno nacional declaró este viernes 25 de septiembre un racionamiento programado de gas natural debido a una condición técnica registrada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, en Cartagena.

    Según informó el Ministerio de Minas y Energía, la falla redujo temporalmente la capacidad de entrega de gas importado, por lo que se estableció un orden de atención para administrar el combustible disponible mientras avanzan las labores de inspección y corrección.

    La primera prioridad será la demanda esencial, que incluye hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios que requieren continuidad en el servicio. Después se atenderá la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías.

    Los demás usuarios que cuenten con contratos vigentes recibirán el combustible de acuerdo con la disponibilidad existente y las condiciones de sus respectivos contratos.

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    El Ministerio aclaró que la medida es temporal y preventiva y que responde a la contingencia registrada en la terminal de Cartagena. La cartera indicó que no se trata de una decisión relacionada con una falta de planeación de largo plazo, sino con la reducción puntual de la capacidad de la infraestructura de regasificación.

    Mientras se realizan los trabajos correctivos, la terminal continuará operando bajo parámetros de seguridad. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio, SPEC mantiene una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd).

    La compañía prevé recuperar completamente su capacidad durante los próximos siete días, mientras se desarrollan las labores necesarias para superar la condición técnica.

    El Gobierno, el Consejo Nacional de Operación de Gas y los demás agentes del sector mantendrán seguimiento a la situación y podrán emitir instrucciones adicionales para aplicar las medidas.

    El racionamiento permanecerá vigente hasta que SPEC LNG confirme que la falla fue superada y se hayan recuperado las condiciones necesarias para normalizar la entrega de gas importado.

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