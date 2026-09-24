Resumen: Bajo la consigna del "renacer de Ecopetrol", el nuevo presidente tiene el mandato de reconstruir los puentes de confianza entre la compañía, el Estado, los trabajadores, los inversionistas, las comunidades y los socios estratégicos

Joaquín Gutiérrez es designado como nuevo presidente de Ecopetrol con la misión de liderar su «renacer»

Minuto30.com .- La Junta Directiva de Ecopetrol anunció este jueves, por decisión unánime, el nombramiento de Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de la principal compañía de hidrocarburos del país, cargo que asumirá formalmente a partir del próximo lunes 28 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa petrolera, los ejes centrales de esta nueva administración y los retos que asume el directivo se detallan a continuación:

Perfil del nuevo líder: Gutiérrez Caballero es administrador de empresas y cuenta con tres especializaciones: gerencia de proyectos de telecomunicaciones, derecho de las telecomunicaciones y gerencia de servicios de salud. A lo largo de su carrera ha dirigido proyectos en sectores como el jurídico, la salud, la construcción, la agricultura y la ganadería.

La misión central: Bajo la consigna del «renacer de Ecopetrol», el nuevo presidente tiene el mandato de reconstruir los puentes de confianza entre la compañía, el Estado, los trabajadores, los inversionistas, las comunidades y los socios estratégicos.

Recuperación institucional y transparencia: La designación llega en un momento crítico para la estatal petrolera. Gutiérrez tendrá la tarea de enderezar el rumbo institucional y restaurar la reputación de la empresa, la cual se ha visto fuertemente golpeada tras los recientes escándalos de conocimiento público por presuntos actos de corrupción.

Visión gerencial: La Junta Directiva destacó la capacidad del nuevo directivo para planificar, conformar equipos técnicos especializados y orientar capacidades hacia resultados sostenibles, elementos que consideran fundamentales para consolidar a Ecopetrol como una empresa sólida, transparente y generadora de valor para todos los colombianos.

El talento humano y el conocimiento técnico de los trabajadores actuales serán piezas clave, según la directiva, para respaldar la gestión de Gutiérrez y enfrentar los desafíos futuros que demanda la industria de los hidrocarburos.