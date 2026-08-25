Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Más de 100 indígenas desplazados de Quibdó llegaron a Medellín por amenazas de grupos armados. La Alcaldía activó una ruta de atención humanitaria.

¡Huyeron de sus hogares! Más de 100 indígenas llegaron desplazados a Medellín

Más de 100 indígenas desplazados, entre ellos numerosos menores de edad, llegaron durante la mañana de este martes 25 de agosto a Medellín, luego de abandonar sus hogares en Quibdó, Chocó, por amenazas y presiones atribuidas a grupos armados presentes en sus territorios.

El grupo está conformado por alrededor de 35 familias de una comunidad indígena del municipio. Según las primeras informaciones conocidas, el asesinato de un líder indígena habría generado temor entre los habitantes y motivado la salida de las familias hacia la capital antioqueña.

Los afectados señalaron al Clan del Golfo como la principal estructura detrás de las intimidaciones y hechos violentos que se estarían presentando en su territorio. La situación llevó a que las familias dejaran sus viviendas y buscaran protección fuera del departamento.

Lea también: John Leguízamo recibirá galardón a la trayectoria en los premios de la Crítica de Hollywood

Ante la llegada de los indígenas desplazados, la Alcaldía de Medellín activó una ruta de atención humanitaria para establecer las necesidades de las familias y coordinar las acciones correspondientes con las autoridades.

Los integrantes de la comunidad fueron recibidos en la Casa de Etnias, donde se adelanta un diagnóstico inicial y se toma la declaración de cada familia con el acompañamiento de la Personería de Medellín.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades también revisan las condiciones de seguridad existentes en Quibdó para establecer si existen garantías que permitan un retorno seguro. Por ahora, los indígenas desplazados permanecen en Medellín bajo la atención de las autoridades distritales.

El desplazamiento evidencia nuevamente la situación de vulnerabilidad que enfrentan comunidades indígenas ante las amenazas de grupos armados en diferentes zonas del Chocó.

Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades de Medellín mantienen activo el acompañamiento a las familias y evalúan las condiciones necesarias para definir los siguientes pasos frente a su permanencia o posible retorno.

Más noticias de Medellín