¡Duro golpe! Ejército halla cientos de dosis del Clan del Golfo en San Andrés de Cuerquia

Resumen: El Ejército Nacional halló en San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, un alijo con 522 cigarrillos de marihuana, 62 papeletas de bazuco y 48 papeletas de clorhidrato de cocaína que presuntamente pertenecería a la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo. El hallazgo lo hicieron soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada.

El Ejército Nacional informó este miércoles 28 de octubre sobre un nuevo golpe contra las economías ilícitas en el norte de Antioquia: soldados adscritos al Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, hallaron un alijo de sustancias estupefacientes en el municipio de San Andrés de Cuerquia que, presuntamente, pertenecería a la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del grupo criminal Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, divulgado a través de la Séptima División del Ejército, en la acción fueron encontrados 522 cigarrillos de marihuana, 62 papeletas de bazuco y 48 papeletas de clorhidrato de cocaína. En total, 632 unidades de droga que, al parecer, estaban listas para su distribución y venta en la región.

«Con este resultado se continúa afectando las economías ilícitas de este grupo ilegal en el norte de Antioquia», señaló la institución castrense en su comunicado, en el que destacó el trabajo permanente de las tropas contra las estructuras armadas que delinquen en esa subregión.

San Andrés de Cuerquia es un municipio del norte antioqueño que, por su ubicación estratégica, ha sido escenario recurrente de operaciones militares contra grupos armados ilegales. En su territorio y zonas aledañas, como Toledo, Briceño e Ituango, las autoridades han documentado la presencia de estructuras del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como de disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de corredores del narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales.

El hallazgo de este miércoles se suma a una serie de resultados recientes de la Fuerza Pública en Antioquia contra el Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más grande del país. Esa organización, según las autoridades, sostiene sus finanzas con el tráfico de drogas hacia mercados internacionales, el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, el control de la minería ilegal de oro y el microtráfico en zonas urbanas y rurales.

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De hecho, este mismo miércoles el Ejército reportó otro operativo contra esa organización en Amalfi, también en el nordeste antioqueño, donde tres presuntos integrantes fueron capturados y se les incautó un revólver. Horas antes, además, se conoció un bombardeo contra presuntos cabecillas del Clan del Golfo en el Chocó que, según un reporte preliminar, habría dejado seis muertos y un capturado.

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El microtráfico, uno de los negocios que más preocupa a las autoridades, es la puerta de entrada de estas organizaciones a las comunidades. Las papeletas de bazuco y los cigarrillos de marihuana como los hallados en San Andrés de Cuerquia se venden en dosis de bajo costo en barrios, veredas y corregimientos, lo que alimenta la violencia asociada al control de puntos de venta y genera graves problemas de salud pública, especialmente entre los jóvenes.

Las autoridades recuerdan que el bazuco, un residuo de la cocaína mezclado con otras sustancias, es una de las drogas más adictivas y destructivas que circulan en el país, mientras que el clorhidrato de cocaína suele moverse en cantidades mayores hacia mercados nacionales e internacionales. El hallazgo de las tres sustancias en un mismo punto sugiere, según el reporte militar, que la estructura manejaba tanto la distribución local como el acopio para tráfico a mayor escala.

El Ejército reiteró su compromiso de seguir desarrollando operaciones militares en el norte de Antioquia para debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales que, según la institución, pretenden mantener el control territorial a costa de la seguridad de las comunidades. La Cuarta Brigada, con sede en Medellín, es la unidad encargada de la seguridad en gran parte del departamento de Antioquia y viene sosteniendo ofensivas contra estas estructuras en subregiones como el Norte, el Nordeste, el Bajo Cauca y Urabá.

Las autoridades invitaron a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta y distribución de estupefacientes, y aseguraron que la información suministrada por la ciudadanía es clave para ubicar alijos, laboratorios y rutas de tráfico de los grupos criminales. Las denuncias pueden hacerse de manera anónima ante las unidades militares y la Policía Nacional.