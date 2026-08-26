¡Con garantías y acompañamiento! Indígenas Emberá Katío retornaron a su territorio en Chocó

Resumen: Los 100 integrantes de la comunidad Emberá Katío que habían llegado desplazados a Medellín desde El Carmen de Atrato, Chocó, retornaron voluntariamente a su territorio tras una reunión con autoridades. Durante el encuentro se acordaron medidas de protección, ayudas humanitarias y acompañamiento institucional, mientras el Ejército brindará respaldo en la zona para garantizar la seguridad de las familias.

Los integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que habían llegado desplazados a Medellín desde el sector El 90, en El Carmen de Atrato, Chocó, retornaron durante la tarde de este miércoles a su territorio, luego de que autoridades de distintos niveles acordaran medidas para acompañar su regreso.

La comunidad estaba conformada por 100 personas: 64 niñas, niños y adolescentes y 36 adultos. Durante su permanencia en Medellín, la Alcaldía brindó atención a las familias y adelantó su caracterización para establecer sus principales necesidades, relacionadas con salud, alimentación, protección y alojamiento.

El desplazamiento se produjo debido a las confrontaciones armadas registradas en la zona de origen. Ante esta situación, las autoridades iniciaron la coordinación necesaria para establecer las condiciones que permitieran definir el regreso.

Acuerdos permitieron avanzar hacia el retorno

El regreso se definió después de una reunión realizada en Medellín en el marco del Comité de Prevención y Protección de la Alcaldía. En este espacio participaron líderes indígenas del Chocó, quienes expusieron las situaciones que enfrentaba la comunidad y las condiciones necesarias para regresar.

El encuentro fue liderado por Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín. De acuerdo con lo informado, se establecieron tres líneas principales para acompañar a las familias: medidas de protección a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entrega de ayudas humanitarias y acompañamiento institucional ante posibles situaciones de riesgo o vulneración de derechos.

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Para este último componente se contempló la participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, además de las autoridades municipales y departamentales relacionadas con el territorio de destino.

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Las condiciones de seguridad también fueron gestionadas con el Gobierno nacional. Según la información entregada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo comunicación con el ministro de Defensa, general Jorge Eduardo Mora (r), con el propósito de coordinar el acompañamiento del Ejército en la zona.

La disposición de la Fuerza Pública para brindar protección fue tenida en cuenta por la comunidad para tomar la decisión de regresar. El retorno se realizó de manera voluntaria, después de que se plantearan las medidas de acompañamiento entre las instituciones involucradas.

El regreso se concretó durante la tarde

Los indígenas Emberá Katío retornaron en la tarde, de acuerdo con la información reportada por SVG Valle de Aburrá. El regreso contempla el acompañamiento de instituciones nacionales, departamentales y municipales, mientras que la protección en la zona estará coordinada con la Fuerza Pública.

La Defensoría del Pueblo también participará en el seguimiento de la situación, especialmente frente a posibles escenarios de riesgo o vulneración de derechos.

El retorno ocurre en medio de las dificultades de seguridad que afectan a comunidades del Chocó. Por ello, las entidades involucradas deberán mantener la coordinación de las medidas acordadas para acompañar a la población indígena y atender las necesidades que puedan presentarse tras su regreso.