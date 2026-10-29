Impuestos a las compras internacionales: lo barato de Shein, Temu y Amazon podría salir caro

Resumen: El Gobierno estudiará cambios en los impuestos de las compras en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon dentro de la Ley de Ajuste Fiscal. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, busca nivelar la cancha con el comercio colombiano y no precisó qué medidas se proponen. Fenalco pidió además derogar el arancel del 40 % a las confecciones, tema que se estudiará en una mesa técnica. Hoy los envíos de hasta 200 dólares tienen exención de aranceles, mientras que el IVA depende de condiciones adicionales.

Comprar en Shein, Temu o Amazon podría tener un costo distinto en el futuro. El Gobierno nacional anunció que estudiará los impuestos a las compras internacionales que se hacen en plataformas extranjeras y que el tema irá en la próxima Ley de Ajuste Fiscal.

El anuncio lo hizo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, el 28 de octubre, durante la instalación de Góndola 2026, el encuentro de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) que se realiza en Cartagena. También asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula.

«Nivelar la cancha» con el comercio colombiano

Según el ministro, la idea es que las plataformas internacionales y los negocios del país compitan en condiciones parecidas. Gómez Amín dijo que hay que «nivelar la cancha» frente a unas empresas que, a su juicio, no cargan con los mismos impuestos, arriendos y costos que sí pagan los comerciantes colombianos.

Por ahora no hay detalles. El ministro no precisó qué cambios se proponen: si se eliminarían beneficios existentes, si habrá nuevas obligaciones para las plataformas o si cambiará la forma de recaudar. El texto de la ley se radicaría ante el Congreso en los próximos días.

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Los comerciantes llevan tiempo reclamando que los precios de las plataformas extranjeras se explican, en parte, por diferencias en la carga tributaria y en los costos de operación. El debate no es nuevo: ya ha habido propuestas en el Congreso para modificar las exenciones de este tipo de envíos.

¿Qué pasa con las compras de menos de 200 dólares?

Uno de los puntos centrales es el régimen conocido como «de minimis», un tratamiento especial para envíos internacionales de bajo valor. Hoy, las mercancías que llegan por tráfico postal y envíos urgentes con un valor FOB de hasta 200 dólares pueden acceder a la exención de aranceles si cumplen los requisitos.

Con el IVA la situación es distinta. La tarifa general es del 19 %, pero la exención para estos paquetes depende de condiciones adicionales ligadas a los acuerdos comerciales vigentes. Por eso, que un paquete salga desde Estados Unidos no significa, por sí solo, que no pague IVA.

Las cifras explican el interés del Gobierno. Según el Ministerio de Hacienda, las importaciones bajo este régimen sumaron 1.552 millones de dólares en 2024, el doble de lo registrado en 2022. Cerca del 75 % de esos paquetes venía de China y el 60 % eran textiles, confecciones, calzado y accesorios.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico estima que el tratamiento tributario de estas operaciones representa cerca de 1 billón de pesos que el país deja de recaudar por IVA.

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Fenalco también pide tumbar el arancel del 40 %

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aprovechó el espacio para pedir que se revise el arancel del 40 % que se aplica a las importaciones de confecciones y prendas de vestir. El gremio considera que esa medida es problemática para el sector.

Gómez Amín se mostró abierto a discutirlo. «Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente», afirmó el ministro, quien se comprometió a estudiar las propuestas en una mesa técnica y a coordinar las conversaciones con el Ministerio de Hacienda.

Fenalco pidió además nivelar las condiciones frente a plataformas como Temu y Shein, eliminar los impuestos que afectan a los tenderos y revisar los llamados impuestos saludables.

Las decisiones tendrían efectos distintos. Revisar el tratamiento de los envíos de bajo valor podría cambiar el costo final de algunas compras internacionales, mientras que modificar el arancel a las confecciones alteraría las condiciones de entrada de ropa al país.

Quedan por definir las medidas concretas, su alcance y el calendario para discutirlas dentro de la Ley de Ajuste Fiscal.