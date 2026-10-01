Resumen: El incremento será de 46 pesos en la mayoría del territorio, fijando el precio en Bogotá en $16.377 y en Medellín en $16.297

¡Prepare el bolsillo! El precio de la gasolina sube hoy; el diésel mantiene su tarifa

Minuto30.com .- A partir de este 1 de octubre, el galón de gasolina corriente en Colombia tendrá un incremento promedio de 46 pesos, mientras que el precio del diésel se mantendrá inalterado. La medida fue confirmada por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

Promedio nacional

Con el ajuste, el valor promedio del galón de gasolina en las 13 principales ciudades del país pasará de $15.886 a $15.933. Por su parte, el diésel continuará estable con un promedio de $11.320 por galón.

Precios de la gasolina por ciudad: El incremento será de 46 pesos en la mayoría del territorio, fijando el precio en Bogotá en $16.377 y en Medellín en $16.297. Ciudades como Cali y Cúcuta registrarán una variación de $47, quedando en $16.386 y $14.328, respectivamente. Villavicencio tendrá el galón más costoso ($16.477) y Pasto el más económico ($13.966).

Estabilidad en el diésel: Los conductores de vehículos que utilizan ACPM no verán modificaciones en octubre. Las tarifas se mantendrán en ciudades principales como Bogotá ($11.616), Medellín ($11.641), Cali ($11.763) y Barranquilla ($11.291), conservando la estructura de costos de septiembre para el transporte de carga y pasajeros.

Acá los nuevos precios de la gasolina