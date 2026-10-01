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    ¡Prepare el bolsillo! El precio de la gasolina sube hoy; el diésel mantiene su tarifa

    Los conductores de vehículos que utilizan ACPM no verán modificaciones en octubre. Conozca acá la nueva tarifa de gasolina para Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    Gobierno alista nueva baja en la gasolina: precio promedio podría quedar en $15.000
    Foto de archivo.
    ¡Prepare el bolsillo! El precio de la gasolina sube hoy; el diésel mantiene su tarifa

    Resumen: El incremento será de 46 pesos en la mayoría del territorio, fijando el precio en Bogotá en $16.377 y en Medellín en $16.297

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    Minuto30.com .- A partir de este 1 de octubre, el galón de gasolina corriente en Colombia tendrá un incremento promedio de 46 pesos, mientras que el precio del diésel se mantendrá inalterado. La medida fue confirmada por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

    Promedio nacional

    Con el ajuste, el valor promedio del galón de gasolina en las 13 principales ciudades del país pasará de $15.886 a $15.933. Por su parte, el diésel continuará estable con un promedio de $11.320 por galón.

    Precios de la gasolina por ciudad: El incremento será de 46 pesos en la mayoría del territorio, fijando el precio en Bogotá en $16.377 y en Medellín en $16.297. Ciudades como Cali y Cúcuta registrarán una variación de $47, quedando en $16.386 y $14.328, respectivamente. Villavicencio tendrá el galón más costoso ($16.477) y Pasto el más económico ($13.966).

    Estabilidad en el diésel: Los conductores de vehículos que utilizan ACPM no verán modificaciones en octubre. Las tarifas se mantendrán en ciudades principales como Bogotá ($11.616), Medellín ($11.641), Cali ($11.763) y Barranquilla ($11.291), conservando la estructura de costos de septiembre para el transporte de carga y pasajeros.

    Acá los nuevos precios de la gasolina

    precios gasolina oct 2026

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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