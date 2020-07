La charla de James y Zidane, que habría derivado en su ausencia en la convocatoria

Minuto30.com. Una charla entre James y Zidane, habría derivado en su ausencia en la convocatoria del Real Madrid, para el partido del pasado fin de semana.

Según el periodista Edu Aguirre del ‘Chiringuito’, quien es conocido por su cercanía con algunos jugadores del ‘Merengue’ y al parecer también con el futbolista colombiana, los mencionados tuvieron una larga conversación previo al compromiso frente a Athletic, en el que el líder se impuso 1-0 y se mantiene fuerte en la punta.

Detalles del diálogo entre James y Zidane

En el mencionado programa, se revelaron algunos detalles sobre la conversación entre James Rodríguez y Zinedine Zidane.

“James llegó a su límite mental, no soporta no poder jugar. James habla con Zidane y le pide no viajar porque cada vez que no juega y que no se siente importante, o que Zidane no lo hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un cuchillo más”, comentó Aguirre.

James “no aguanta más”

Según el periodista, James ” No aguanta más esta situación y por eso habló con el entrenador y le pide no ir”.

Al parecer Rodríguez le habría expresado al DT de manera respetuosa su postura y este finalmente determinó que lo más conveniente era no convocarlo.

“James le dice: mira, para ir, viajar, ir al hotel, estar dos horas viendo el partido y devolverme me quedo en casa, preparándome y entrenándome en casa para el futuro”, agregó el periodista.