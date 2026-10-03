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Resumen: La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, inició la entrega de ayudas a familias afectadas por vendavales en seis municipios del departamento. La atención contempla materiales para la recuperación de viviendas y elementos de primera necesidad, mientras las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y recomiendan reforzar las medidas de prevención ante posibles nuevas emergencias.

Más de 5.000 tejas y 328 kits: Antioquia lleva ayudas a familias afectadas por vendavales

La atención a las familias afectadas por eventos climáticos recientes comenzó a extenderse por diferentes zonas de Antioquia. La Gobernación, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), inició la distribución de materiales y elementos de primera necesidad en seis municipios que registraron afectaciones por vendavales durante las últimas semanas.

Santa Bárbara, Betulia, Cañasgordas, Gómez Plata, Puerto Triunfo y Campamento hacen parte de esta intervención, que beneficia en total a 375 familias. La ayuda contempla materiales destinados a la recuperación de viviendas y elementos para cubrir necesidades básicas.

Entre los recursos se encuentran más de 5.000 tejas y 328 kits con alimentos, artículos de aseo y elementos de cocina. También serán entregadas colchonetas y cobijas.

Caracolí también recibe atención tras una inundación

La respuesta del departamento también llegó a Caracolí, municipio que recientemente registró una inundación y que fue incluido en la atención de las emergencias ocasionadas por fenómenos meteorológicos.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que la intervención busca respaldar la capacidad de respuesta de los municipios y atender las necesidades identificadas entre las familias afectadas.

“De manera subsidiaria y complementaria apoyamos a estos municipios y atendemos las necesidades de estas familias”, señaló la funcionaria.

Paredes también destacó la importancia de consultar los pronósticos emitidos por el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia y mantener las acciones de prevención frente a posibles nuevos eventos.

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Los vendavales siguen entre las emergencias registradas este año

El balance presentado por el Dagran muestra que Antioquia acumula 77 vendavales durante 2026, de los cuales 24 se presentaron entre agosto y septiembre. El registro departamental también incluye 146 eventos asociados a lluvias y 101 incendios forestales durante el mismo periodo.

El Dagran explicó que las condiciones relacionadas con el fenómeno de El Niño no descartan la ocurrencia de lluvias o tormentas localizadas. La combinación de calentamiento y humedad en la atmósfera puede favorecer la formación de nubes de gran desarrollo vertical, asociadas con precipitaciones fuertes y vientos capaces de generar vendavales.

Estas son las recomendaciones ante fuertes vientos

Ante la posibilidad de nuevos eventos, las autoridades recomendaron asegurar las cubiertas de las viviendas y los objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.

También se aconseja realizar mantenimiento preventivo a los árboles ubicados cerca de las viviendas para disminuir los riesgos asociados con la caída de ramas o árboles durante episodios de viento fuerte.

El llamado incluye mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar los pronósticos y alertas correspondientes a cada subregión de Antioquia.

Mientras continúa la entrega de las ayudas, el Dagran mantiene el seguimiento a las emergencias reportadas en el departamento y a las necesidades de las comunidades afectadas.