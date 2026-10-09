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Taxi bomba en la vía Panamericana: militares reportaron detonación al detectar el vehículo

¡Alerta en el Cauca! El Ejército detectó un taxi que transportaba explosivos en la vía Panamericana, a la altura de Patía.

Publicado por: Melissa Noreña

Taxi bomba en la vía Panamericana: militares reportaron detonación al detectar el vehículo
Foto sacada de redes sociales.
Taxi bomba en la vía Panamericana: militares reportaron detonación al detectar el vehículo

Resumen: Un taxi con explosivos fue detectado por el Ejército en la vía Panamericana, en Patía, Cauca. Investigan qué pasó con sus ocupantes.

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Un procedimiento militar en el sur del Cauca encendió las alarmas por la seguridad en la vía Panamericana. Las tropas del Ejército Nacional encontraron un taxi que transportaba explosivos en inmediaciones de la Y de La Reina, jurisdicción del municipio de Patía, donde posteriormente se produjo la activación de la carga.

La situación se presentó mientras unidades del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, adscrito a la Brigada 29, adelantaban operaciones en este corredor vial.

Según los primeros reportes, quienes se movilizaban en el taxi habrían detonado los explosivos al percatarse de la presencia de los militares.

Las autoridades manejan como hipótesis que los ocupantes serían integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc y asociada al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Sin embargo, esta información hace parte de los reportes preliminares sobre el caso.

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Después de la detonación, las unidades militares comenzaron las inspecciones para determinar las características del material explosivo y establecer qué sucedió con las personas que viajaban en el automotor. Entre las verificaciones está esclarecer si los ocupantes murieron en el lugar, una posibilidad que hasta el momento no había sido confirmada oficialmente.

Los uniformados también realizan búsquedas para descartar que haya otros artefactos explosivos improvisados en los alrededores, con el fin de reducir los riesgos para las tropas y la población civil.

De acuerdo con el reporte militar, la intervención impidió que el material fuera trasladado para un posible ataque contra la infraestructura vial o los habitantes del sector.

Las operaciones militares continuaban en el área mientras avanzaban las verificaciones.

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